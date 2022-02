Jeg er uigur født i Norge. Og jeg har noe jeg vil si om OL i Beijing.

Mona Pezilet Yakup (17) Styremedlem, Innlandet Unge Venstre

I anlegg som dette blir tusenvis av mennesker internert. Kinesiske myndigheter hevder det er frivillige opplæringssentre, men vitner forteller at folk blir plassert der under tvang.

Slutt med sportsvasking av Kinas menneskerettighetsbrudd.

Vinter-OL har en spesiell plass for Norge. Samtidig skal OL nå foregå i Kina. Et land som jevnlig bryter menneskerettigheter.

Norge og verden skal alltid sette menneskerettighetene høyt og stå opp for våre medmennesker når vi ser brudd på deres rettigheter.

Det samme prinsippet må også gjelde når det er OL.

Venstre har foreslått diplomatisk boikott av vinter-OL i Kina. Problemet er at regjeringen og stortingsflertallet er negative til en slik boikott.

Skuffet over politikerne

Det er jeg aldeles frustrert, skuffet og flau over. De vet akkurat hva som foregår i Kina.

Kina er blitt kritisert for å bedrive menneskerettighetsbrudd og folkemord i mange år. Likevel ønsker de å sende representanter for norske myndigheter til et OL der?

Mona Pexilet Yakup (17)

For meg gir det kommunistpartiet i Kina nå gjør mot uigurer, assosiasjoner til det Nazi-Tyskland gjorde mot jødene under andre verdenskrig.

Grusom behandling

Uigurer i Kina opplever å bli utsatt for grusomme menneskerettighetsbrudd og blir forsøkt utryddet av kinesiske myndigheter. Omkring en million uigurer antas å ha blitt offer for Kinas konsentrasjonsleirer, såkalt opplæringssentre.

Tidligere ofre for sentrene forteller om tortur, sult, og om folk som blir slått i hjel. Folk forteller om at uiguriske kvinner blir sterilisert, tvunget til abort og tvangsekteskap.

Fakta Uigurer Uigurer er et folkeslag av tyrkisk avstamming. Det er rundt 12 millioner uigurer i Kina og de bor hovedsakelig i regionen Xinjiang-Uygur.

Uigurer er som regel muslimer og de lever under strenge forordninger fra kinesiske myndigheter.

Kina er blitt kritisert av mange land og av menneskerettsorganisasjonen Amnesty International for behandlingen av minoriteten.

Norge er blant 27 land som gjennom FNs menneskerettslov har uttrykt bekymring for undertrykkingen av den etniske minoriteten. Vis mer

Vitnesbyrd kan tyde på at uigurer blir operert uten tillatelse og organene deres blir høstet og solgt. Og FN-eksperter mener kinesiske minoriteter i interneringsleirene blir kartlagt for organdonasjon.

Jeg har flere familiemedlemmer i disse leirene. Det kunne også vært meg, hvis det ikke hadde vært for at foreldrene mine flyktet for 19 år siden.

Sportsvasking

Når Norge og andre land som er sterke tilhengere av menneskerettighetene sender myndighetsrepresentant til OL i Beijing bidrar det til sportsvasking av Kinas grove menneskerettighetsbrudd og undertrykking av uigurer.

Sportsvasking er når en aktør, som en stat, bruker et stort og elsket idrettsarrangement for å rette oppmerksomheten bort fra kritikkverdige forhold.

Kina er blitt kritisert for å bedrive menneskerettighetsbrudd og folkemord i mange år. Likevel er det altfor lite fokus på dette, skriver Mona Pexilet Yakup (17).

Blant alle gullmedaljene, lysene i gatene og store fester i Beijing kommer man ikke bort fra at dette er et land som bryter menneskerettighetene på det groveste.

Ingen sportsvasking bør dekke over dette. Derfor ønsker jeg en diplomatisk boikott av OL i Beijing. Det vil sende spesielt sterke signaler hvis vintersportsnasjonen Norge sier fra på den måten.

Regjeringen skuffer

Jeg tviler ikke på den norske regjeringens motstand mot menneskerettighetsbrudd. Men det er skuffende at den er negativ til Venstres forslag om diplomatisk boikott.

Verdenssamfunnet må stå sammen for menneskerettigheter og uigurers frihet. Hvis ikke vil veien for en verden uten grov undertrykkelse og frihet være uoverskuelig. Vi må vise motstand mot Kinas grusomme menneskerettighetsbrudd mot befolkningen.

Diplomatisk boikott av vinter OL i Kina nå!

Fakta Vinter-OL 2022 Vinter-OL 2022 arrangeres i Kina. Dette er 24. gang de olympiske vinterleker arrangeres: Lekene finner sted fra 4. til 20. februar 2022 i Beijing og områder ved Yanqing og Chongli.

Det konkurreres i 15 ulike vinteridretter, med totalt 109 øvelser.

På grunn av Kinas brudd på menneskerettigheter er det en rekke land som ikke sender sine offisielle representanter fra myndighetene dit. Dette gjelder blant annet USA, Storbritannia, Canada, Australia og Litauen. Men Norge følger ikke samme linje.

Det er ventet at norske utøvere vil vinne mange medaljer under vinterlekene. Vis mer

