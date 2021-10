Vi elever fortjener de beste lærerne vi kan få. Da er ikke svaret å fjerne firerkravet.

Stian Rimol (18) Trøndelag Unge Høyre

17 minutter siden

Firerkravet handler i bunn og grunn om eleven og ikke læreren, skriver Stian Rimol (18).

Denne reverseringspolitikken går ikke utover noen andre enn oss elever.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Firerkravet i matematikk for lærerstudenter var en del av den borgerlige regjeringens historiske lærersatsing. Nå kommer reverseringsregjeringen på plass og er allerede enige om å fjerne det.

For å kunne få verdens beste skole trenger vi gode lærere med god fagkompetanse. Det overrasker meg at å fjerne krav til lærerne er førsteprioriteten til Arbeiderpartiet og Senterpartiets etter åtte år i opposisjon.

Går ut over oss

Vi elever fortjener de beste lærerne vi kan få, og da er ikke svaret å fjerne kravene på alt som er vanskelig. Denne reverseringspolitikken går ikke utover noen andre enn oss elever. Derfor er det både trist, skuffende og sjokkerende at dette er en prioritet.

Personlig var matte aldri et fag jeg behersket særlig godt. Derfor var det utrolig viktig for meg å ha gode lærere som virkelig kunne faget sitt.

Å beherske matte er viktig i flere fag enn bare matematikk. Det har overføringsverdi til nær sagt alle fag vi lærer på skolen.

Handler om elevene

For at vi elever skal mestre det på en god måte, er det viktig at lærerne gjør det samme. Det sikrer vi ved å bevare firerkravet i studieopptaket.

Lærere gjør verdens viktigste jobb, og da er det bra at de beste elevene blir lærere. Dette handler i bunn og grunn om eleven og ikke læreren. Det håper jeg Arbeiderpartiet og Senterpartiet forstår.

At de vil fjerne firerkravet, sier mye om hvilken politikk vi får de neste fire årene. Reversering og nedprioritering står nok høyt på listen til det som blir statsminister Jonas Gahr Støre.