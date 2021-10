Til og med «Pærra» har bedre likestillingspolitikk enn Høyre

William Wathne (20) Leder, Kristiansand AUF

Nå nettopp

Deltagerne i årets Paradise Hotel må vise tommel opp til kameraet før de har sex, for å vise at den er frivillig.

Jeg er optimistisk og tror en Arbeiderparti-styrt regjering endelig vil gi oss en samtykkelov.

Realityprogrammene Paradise Hotel og Ex on the Beach innfører «samtykkelov» før Norge gjør det. Det triste er at Unge Høyre fortsatt ikke ønsker en lovgivning som vil slå fast at sex skal være frivillig, én gang for alle.

Leder i Kristiansand Unge Høyre, Siri Heimdal Knudsen, skriver i sitt Si;D-innlegg at en samtykkelov vil ta fokuset vekk fra selve voldtekten. Dette er ikke riktig.

Tvert imot vil en lov som slår fast at all sex uten samtykke er voldtekt, slå hardt ned på voldtekten. Og forhåpentligvis føre til at flere tør å si ifra. I dag vet vi at hele én av tre som utsettes for voldtekt, aldri forteller det til noen.

Vi trenger endring

Problemet med dagens lovverk er at samtykke ikke nevnes som kriterium for voldtekt. Det må bevises at det er brukt vold eller trusler, eller at personen var bevisstløs.

Tall fra Amnesty viser så mange som at 1 av 10 kvinner i Norge opplever å bli voldtatt i løpet av livet. Samtidig blir 8 av 10 voldtektssaker henlagt.

I tillegg er det svært mange voldtekter som aldri anmeldes. Det viser at dagens lovverk svikter, og at vi trenger en endring - en samtykkelov!

Når så enormt mange voldtektssaker henlegges, skyldes det at dagens lov ikke er dekkende nok og altfor vag. Høyresidens stadig gjentagende skepsis og skremsel om samtykkeloven har ikke rot i virkeligheten.

Høyre er bremsekloss

Sverige innførte en samtykkelov i 2018, noe som førte til en rask økning av både tiltalte og dømte. Fra 2017 til 2019 økte antall voldtektsanmeldelser med 21 prosent, antall tiltaler økte i samme periode med hele 80 prosent, og antall domfellelser med 75 prosent.

Store organisasjoner som JURK, Jussbuss, Amnesty og Seksualpolitisk Nettverk krever at også Norge innfører en lov om samtykke. Da er det både trist og forbausende at Unge Høyre fremdeles i 2021 vil være en bremsekloss.

Norge ligger allerede etter alle de andre nordiske landene ved ikke å ha et lovverk som gir rettferdighet til menn og kvinner som opplever voldtekt. Vi må lytte til FN når de sier lovverket vårt er for dårlig. Og vi må lytte til alle dem som ikke føler seg hørt av rettsvesenet.

Jeg er optimistisk og tror Norge får en samtykkelov innen kort tid. Det er en av de viktigste grunnene til at jeg gleder meg til en Arbeiderparti-ledet regjering.

