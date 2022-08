Jo, man kan bli så populær som Andrew Tate uten å ha ett eneste godt poeng

Line Horgen Thorstad Leder, interesseorganisasjonen Eksist!

18 minutter siden

35-årige Andrew Tates luksusliv har fylt sosiale medier i sommer. – Oppførsel som Tates vil alltid bli premiert på sosiale medier, skriver debattanten.

Vi kan gjerne diskutere utspillene hans, men en slik diskusjon tar ikke tak i det underliggende problemet.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Hvorfor blir Andrew Tate populær? Jack Chen argumenterer i Aftenposten 27. august for at Tate formidler «åpenbare ideer» mange unge menn ikke har hørt før. Mulig, men lite trolig.

Mange har formidlet lignende verdier uten å være i nærheten av å ha like stort hell. Den reelle grunnen at Tate og hans likemenn har fått så voldsom oppslutning, kan heller finnes i algoritmenes logikk.

Det enkle og provoserende budskapet de kommer med, går som varmt hvetebrød på sosiale medier. De fremmer et enkelt og engasjerende verdensbilde, og budskapet hans får lett i gang de store følelsene hos mottagerne.

Fakta Andrew Tate (35) Amerikansk-britisk influencer og tidligere verdensmester i kickboksing.

Ble kjent utenfor bokseringen da han deltok i britiske Big Brother i 2016. Under innspilling gikk en video av ham der han slo en kvinne med et belte, viralt. Selv om han og kvinnen selv sa at hun samtykket, ble han kastet ut av programmet.

Har flørtet med ytterste høyrefløy i USA og Storbritannia, blant annet med den kjente konspirasjonsteoretikeren Alex Jones, deler av Trump-familien og brexit-forkjemperen Nigel Farage.

Blir etterforsket i Storbritannia for voldtekt, men bor i Romania. I april i år startet rumenske myndigheter en etterforskning av om Tate er involvert i trafficking av unge kvinner.

Er den siste tiden blitt kastet ut av de største sosiale medier-plattformene pga. brudd på retningslinjer. Vis mer

De største svakhetene i sosiale medier

Dette er blitt gjort mange ganger før. Tate er bare siste person ut i en rekke av provokatører som kapitaliserer på den nye valutaen som finnes på internett.

Ting som «sant» og «usant» går i oppløsning når det som betyr noe, er hvor mange ganger man kan vise et lettfordøyelig budskap til et stort publikum.

Dessuten bruker Tate bevisst en forretningsstrategi som utnytter de største svakhetene i sosiale medier. «Studentene» ved Tates «Hustlers university» er blitt oppmuntret til å tjene penger ved å dele eksklusive klipp av ham, og blant annet får de halvparten av fortjenesten dersom de rekrutterer andre til «universitetet».

Slik tjener han millioner av dollar på å fortelle tilhengerne om sine kvinnefiendtlige syn.

Det underliggende problemet

Selv om noen av Tates ideer kan være «gode», er de mest oppsiktsvekkende mindre gode. For eksempel at kvinner ikke bør kjøre bil, eller ideen om at menn har rett til å være utro, som også Chen trekker frem som dårlige.

Når de «gode» ideene også finnes i de fleste andre selvhjelpsbøker, er det ingen grunn til å løfte frem Tates ideer som et bidrag i verdidebatten.

Vi kan gjerne diskutere utspillene hans, men en slik diskusjon tar ikke tak i det underliggende problemet på nett, som er at aktører med sjokkerende meninger får enorm oppmerksomhet, og at den sunne debatten ikke har mulighet til å henge med.

I tillegg er det verdt å merke seg at personer som Tate overhodet ikke legger opp til en fruktbar verdidebatt. Jeg vil gå så langt som å påstå at han aktivt motarbeider den.

Han pøser heller på med provoserende påstander, tjener noen millioner og meler kun sin egen kake. Ved hjelp av sosiale medier får han likevel enorm rekkevidde.

Begreper som «riktig» og «uriktig» er under press når det mange møter i den digitale verden, dikteres av det som spres mest. Det gjør at de mest kontroversielle figurene får mest eksponering, mens mer nyanserte stemmer drukner. Tate kan gi blaffen i hva som er «sant» eller «godt».

At det han driver med, er uredelig, er ikke til hinder når slikt innhold er det algoritmene løfter frem.

Vil alltid bli premiert

Det Chen kan ha rett i, er at Tate og lignende karakterer er vanskelige å få fjernet. Når plattformer som Facebook utestenger ham fra sine plattformer, betyr det kanskje at andre vil dukke opp.

Oppførsel som Tates vil alltid bli premiert i sosiale medier, fordi folk på den ene eller andre måten synes det er interessant. Og det som er interessant, er det som kan holde deg pålogget. Det at han får så stor oppslutning, er dermed ikke et tegn på gode verdier.

Tates popularitet er et eksempel på at vi som samfunn må ta inn over oss hva de sosiale mediene vi velger å bruke, betyr for de meningene som flest mennesker blir eksponert for. Hva skal telle som et verdifullt bidrag, og hva fortjener vår oppmerksomhet?

Problemet er at unyanserte tabloide meninger får og vil fortsette å få enorm oppslutning på grunn av algoritmene på sosiale medier.

Så jo, man kan bli så populær som Tate uten ett eneste godt poeng.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.