Jeg skammer meg over verden. Akkurat nå: spesielt Europa.

Jeg trodde virkelig vi hadde kommet oss videre mot et inkluderende samfunn hvor vi tar vare på hverandre, men nei, da.

Søndag ble nykommeren Alternative für Deutschland (AfD) valgt inn i Tysklands parlament med 12,6 %.

Det er ekstrem stor oppslutning for et parti som er helt ytterst på høyrefløyen, og som har brukt store deler av valgkampen på å snakke om islam og flyktninger.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Kommentarfeltet er fullt

At så mange kan stemme på et slikt parti, skuffer meg. Etter mitt syn viser det at en stor del europeere preges av egoistiske tanker istedenfor samhold og nestekjærlighet.

Og Tyskland er ikke alene. Dette er en trend som sprer seg i Europa. Flere folk ser seg lei flyktninger, får feilinformasjon og blir redd dem.

Det går ikke en eneste dag uten at jeg får opp en nyhetssak i sosiale medier hvor folk kommenterer rasistiske, diskriminerende kommentarer mot innvandrere enten i Europa eller Norge.

Jeg lurer veldig på hvordan og hvorfor slike partier kan få så sterk oppslutning.

Feilinformasjon og utdanning

Aftenposten skrev 25.09 at: «Blant folk med høyere utdanning har AfD for eksempel bare en oppslutning på syv prosent, mot 17 prosent blant dem som kun har fullført grunnskole.»

Lignende tall går igjen i flere land og partier. Under valgkampen ble det f. eks vist at Frp-velgerne har en høyere andel lavt utdannede enn andre partier.

Det er selvsagt stor forskjell på hvor ytterliggående de er, men kan en grunn til at slike partier får en høy oppslutning være at mange ikke har gått lenge nok på skole?

Jeg tror det, kombinert med feilinformasjon og vrangforestillinger om innvandrere.

Uansett hva grunnen er, håper jeg virkelig at dette er en trend som snart snur.

For jeg ønsker ikke å leve i et samfunn hvor man setter egoisme først og andre folk sist, og forhåpentligvis er jeg ikke alene. Vi er alle mennesker.

Lese videre? Vi anbefaler:

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.