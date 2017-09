Det finnes en tanke om at hvis en kvinne viser frem kroppen sin eller seksualiserer sin egen kropp, kan hun ikke påstå å kjempe en kvinnekamp.

De som deler denne tanken, vil si at en kvinne som viser sin kropp, gjør det som et resultat av egen interesse og ikke av interesse for feminismens fremgang.

Dermed er dette en feil handling for en kvinne som påstår at hun er feminist.

Verktøy for reklame

I visse land er det forventet av kvinnen dekker seg til. Tidligere i historien, for eksempel på 1700-tallet da feminister som Mary Wollstonecraft levde, var det også forventet at kvinner ikke viste for mye kropp.

Og flere steder i dag debatterer man hvorvidt kvinner skal kunne amme barnet sitt offentlig.

Med andre ord: En kvinnes naken kropp i offentlighet er lenge blitt sett på som umoralsk, dermed er den blitt seksualisert.

En kvinnes seksualiserte kropp blir dermed brukt som et verktøy for å reklamere for alt fra undertøy til hamburgere.

En kvinne som da viser seg frem naken, er med på å hemme feminismens kamp og fremmer det seksualiserte synet på kvinnen, etter noens syn.

Men, en kvinne kan vise seg frem naken og likevel være med på å fremme kvinners rettigheter. For eksempel kvinner som viser frem bryst i protest mot kvinnefiendtlige samfunn.

Her brukes kvinnens kropp som et verktøy for å fremme en feministisk sak.

En kvinne kan dessuten være nakenmodell og likevel være en feminist i høyeste grad.

Det er mulig å bruke ens egen kropp som et verktøy for egenkraftmobilisering, gjennom det å posere naken kan hun oppfordre andre kvinner til å akseptere sin egen kropp.

Dessuten, hva er galt med å vise frem puppene uten å måtte henvise til feminisme?

En kvinne som er fri, er fri til å ta de valg hun ønsker, hva enn de måtte være.

Ikke komfortable

Verden har endret seg mye siden 1700-tallet, og det som på den tiden ble kalt feminisme, vil i dag bli sett på som en selvfølge (rett på utdanning, arverett, demokratisk deltagelse).

Feminismen i dag består av mange forskjellige retninger og perspektiver.

Det en feminist vil kalle «empowerment», er det en annen feminist vil kalle tilbakegang.

En kvinne som viser frem puppene fordi hun vil det, kan altså være like feministisk som en kvinne som viser frem puppene i protest, eller en som ikke viser kropp i det hele tatt.

En kvinne skal få kunne vise frem puppene i et blogginnlegg, og det at det blir hysteri og bråk rundt dette, beviser det faktum at vi som et samfunn fortsatt ikke er komfortable med en kvinnes nakne bryst.

Slik tankegang forteller neste generasjon at for en kvinne er det å vise sitt nakne bryst, noe seksualiserende, usømmelig og ikke-feministisk.

