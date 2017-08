Påstand: Dagens unge er mer selvsentrerte enn samfunnssentrerte | Leon Solve Mossing Knudsen

Unge mellom 20 og 24 år har Norges laveste valgdeltagelse. Hvorfor er det sånn?

Har selvopptatthet, egoisme og selfies tatt overhånd?

Er vi virkelig så u-opplyste at vi ikke vet hva partiene står for?

Eller er det bare det at vi ikke gidder? Jeg trodde at ungdommen skulle være den mest samfunnsengasjerte gruppen.

Kortere enn photoshoot

Ikke tolk meg feil, valgdeltagelsen vår er bra, men den kan være så utrolig mye bedre.

For i mine øyne ligger alt til rette for at Norges fremtid, dagens unge altså, skal kunne stemme.

Så hvorfor bruker ikke unge stemmeretten sin? Er vi ikke klare over at beslutninger som fattes i dag, har en enorm innvirkning på vår fremtid?

At om pengene brukes feil, kan det hende at vi sitter igjen uten pensjon når vi blir gamle? Eller er det at vi er mer selvsentrerte enn samfunnsengasjerte?

Det at vi bryr oss mer om verdiløse likes på Instagram og pokes på Facebook fremfor vår egen fremtid og dem rundt oss.

Har de sosiale mediene blendet oss slik at vi kun ser det som foregår i vår egen lille boble med Netflix, venner og Snapchat?

Kanskje det kan ha noe med at det er for fysisk vanskelig å komme seg til urnene og avgi stemme? Tvilsomt.

Å stemme er utrolig enkelt, det tar deg to minutter på Google. Det tar faktisk kortere tid å stemme enn det gjør å ha en photoshoot med noen venner, velge ut et bilde, slenge på et filter, skrive en kort tekst om søndagsbrunsjen og legge det ut på Instagram.

Så da er det ikke det at det er fysisk vanskelig som er hindringen.

Pubertetsskjegget

Er det at ungdom ikke vet bedre? Er vi virkelig så uopplyste at vi for det første ikke tror at stemmen vår teller?

Jeg føler at jeg med sikkerhet kan si at ganske mange unge som ikke brukte stemmeretten i USA, sitter med pubertetsbarten i postkassa, nå som Trump er president.

Ikke at jeg skal fortelle deg hvem som hadde blitt den beste presidenten, men tenk at ungdom har kastet bort en slik mulighet til å påvirke sine neste fire år! Eller stemmer vi ikke fordi vi ikke vet hva partiene står for?

Gro Harlem Brundtland sa en gang at det er typisk norsk å være god. Jeg liker å tro at det er typisk norsk å være godt opplyst.

Men vi er på vei inn i en farlig periode der folk stemmer i vilden sky. Jeg skal ikke sitte her og fortelle deg hva du skal stemme, men det er viktig at du leser deg nøye opp, om ikke stemmer du blankt.

Det er viktig at du stemmer for det du tror på. Har familien din alltid stemt et visst parti? Kanskje diskusjonene rundt middagsbordet hadde blitt litt morsommere om du ikke var enig i alt de andre sier?

Grunn: Gidder ikke

Jeg har nå brukt 600 ord på å synse om hvorfor ikke flere norske ungdommer bruker stemmeretten sin. Og ingen av forklaringene er overbevisende i mine øyne. Alt ligger til rette for at vi skal kunne stemme.

Informasjon er lett tilgjengelig på nett, hvordan man stemmer er det mange bruksanvisninger på, én av dem finner du i dette bladet.

Jeg ser bare en gjenværende løsning.

Og det er at vi ungdommer ikke gidder å engasjere oss (den gruppen av oss som ikke stemmer, for å være helt presis).

Selvfølgelig kan man ikke forvente 100 prosent valgdeltagelse, det er noe man som regel bare opplever i Nord-Korea, men det at 25 prosent av norsk ungdom ikke bruker stemmeretten sin, er helt sykt.

Så til dere i denne gruppen. Hvorfor gidder dere ikke? Har dere ingen formening om hvordan samfunnet bør være?

Ikke en dritt å si

Det er kanskje lett å tro at vi lever i vår egen lille boble. For det virker ofte sånn. Vi er kjemperaske til å bry oss om jenta som legger ut en ny selfie på Instagram med en emooji som tittel.

Men vi unner sjeldent en tanke til jenta i Midtøsten, som kanskje på akkurat samme tidspunkt blir kastet syre i ansiktet på fordi hun har lyst til å gå på skole.

Og om vi unner henne en tanke, men ikke bruker stemmeretten vår, har ikke tanken en dritt å si. For om du bare liker et bilde noen la ut typ «en like er lik en bønn», har du ikke gjort noen ting for å bedre situasjonen for noen som helst unntatt deg selv.

Men om du stemmer, kan du faktisk bidra til å påvirke hva Norge gjør for personer i nød.

Du kan også hjelpe bestemoren som ikke får plass på eldrehjem, eller bidra til at de med psykiske lidelser selv kan velge hvor de skal behandles.

Om du skal bruke stemmeretten din, kan du se bort i fra denne artikkelen. Om du ikke hadde planer om å bruke den, håper jeg inderlig at du har lyst til å motbevise meg ved å bruke stemmeretten ved valget.

