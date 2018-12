Det nærmer seg lokalvalg, og det er vanvittig positivt å se at det er så mange unge kandidater rundt om i hele landet, fra alle partier.

Hvitt hår eller brennende engasjement

Privat

Å være ung politiker i dag er ikke alltid like lett. Vi kan få beskjed om at vi ikke vet hvordan samfunnet fungerer, at vi trenger mer arbeidserfaring eller at vi rett og slett ikke har noe som helst i politikken å gjøre.

Så må vi spørre oss selv, er det viktigst å ha eldre hvithårede menn i kommunestyret, eller unge mennesker med et brennende engasjement?

Unge mennesker i politikken er viktig. Det handler om å se fremover og ikke bakover, og å tenke på neste generasjons samfunnsutfordringer. For at politikerne skal klare det, må de også være representative for befolkningen – fra unge til eldre.

Ung representasjon, ungt gjennomslag

For få unge representanter fører ofte til at barn og unges sak i lokalpolitikken blir neglisjert og nedprioritert i den harde prioriteringen av ressurser i kommunene.

Det er på tide at man slutter å se på unge i politikken som en byrde, og heller se på oss som en god ressurs for å få igjennom viktig politikk.

Vi har brukt tilbudene kommunen har. Vi går på skolene, og vi vet hvordan det er å vokse opp her.

Ungdomspolitikere står opp klokken 05.00 for å stå på morgenaksjon. Vi bruker titalls timer for å få det ene debattinnlegget til å sitte. Det er vi som under valgkampen drar fra skole til skole, for å fortelle om hva vi mener og for å få flere engasjert.

En sjanse til å vise hva vi kan

Det er vi som sier ifra hvis vi mener moderpartiet tar feil. Det er vi som er fremtidens politikere.

For oss i ungdomspartiene er det viktig å få våre talenter på listene, slik at politikken blir mer ungdomsvennlig og fremtidsrettet. Det nytter ikke at vi hvert år skal stemme på de samme gamle, fordi det er dem vi er vant til.

Vi håper at alle som drar til valglokalene neste år setter seg godt inn i kandidatene og gir oss ungdomspolitikere en sjanse til å vise hva vi kan.

