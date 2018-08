«Vi ønsker at alle våre ansatte skal være over 18 år» er noe man kan se på veldig mange jobbannonser.

De voksne kaller generasjonen min for late og bortskjemte ungdommer som lever på pengene til foreldrene sine fordi de ikke kan jobbe selv.

Eller jo, vi ungdommer kan jobbe selv, men mange av arbeidsplassene tilbyr ikke jobb til ungdommer under 18 år. Hvorfor kan ikke arbeidsplassene tilby jobb til ungdommer under 18 år?

Må tilpasse jobben

Jeg begynte min jobbsøking rett før jeg fylte 16 år. Jeg har lest om folk som har søkt på jobber i årevis og fått avslag på avslag, men her sitter jeg og har søkt på jobb i litt over én måned og føler meg like «lost» som dem.

Jeg er så heldig som har erfaring fra servicebransjen fra før av, siden jeg har en nær slektning som eier sin egen butikk, og jeg har fått vært med og jobbet der. De fleste andre 16-åringene i dag har ikke erfaring og kommer mest sannsynlig ikke til å få det før de er 18.

I jobbannonser kan det stå at butikkene søker etter en som er over 18 år, med erfaring. Hvordan kan en 18-åring ha erfaring når ingen har vært villig til å gi dem arbeid før fylte 18? God er den som forstår den. Ikke rart de voksne kaller oss late når folk ikke lar oss få tjene våre egne penger og stå på egne ben.

På mange av jobbene jeg har søkt og fått avslag på, har det vært alkoholservering som har satt grensene for meg. Blant annet på dagligvarebutikker som krever kassearbeid. Der må man være over 18 år på grunn av alkoholloven.

Men der synes jeg at arbeidsgiveren kan gjøre litt om på stilen sin. Jeg kjenner flere jevnaldrende som har fått tilpasset arbeidet sitt slik at de fyller på og selger andre varer enn alkohol og tobakk. Der er ikke alle arbeidsgivere flinke nok. For å få jobb på en slik plass hvor det selges alkohol eller tobakk, må man nesten kjenne sjefen.

18 for å jobbe i leketøysbutikk?

Finn.no er en av plassene man kan finne jobbannonser og søke på ledige stillinger. I de annonsene som skal promotere arbeidsplassen, kan det stå: «Vi ser etter deg som er effektiv, positiv, pliktoppfyllende og leken. Du må være 18 år eller eldre». Dette kan stå i en annonse for en leketøysbutikk.

I mine øyne er det veldig dumt at man må være over 18 år for å være ekstrahjelp og selge kosebamser, puslespill og LEGO. Det er ingenting som tilsier at man må være over 18 år for å være «effektiv, positiv, pliktoppfyllende og leken».

Her mener jeg arbeidsgiverne må kunne tørre å åpne opp for at en person som ikke er myndig, kan få jobb hos dem.

Hva med dem som er 18 år og eldre? De trenger jobb de også. Skal alle 16- og 17-åringen bare komme her og ta jobbene deres? Nei, det er nettopp derfor vi har jobbsøknaden og CV som skal hjelpe arbeidsgiver med å plukke ut hvem som egner seg best for jobben.

Jeg mener det skal være like stor sjanse for 16-, 17- og 18-åringer til å få jobben de søker. Jeg håper det kommer en endring snart.

