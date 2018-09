På Si ;D 4. september pirker «jente (19)» borti det som virker som ett av vår tids mest gapende sår. Hun tar opp debatten om ytringsfrihet og hvorvidt den er truet eller ikke. Det er en debatt som store navn har gått inn i før oss og som fortsatt er hyperaktuell.

«Jente (19)», jeg skulle så gjerne ønske at du hadde stått frem med fullt navn. Da ville du ha bidratt til akkurat det du etterlyser i artikkelen din: større takhøyde for å spille ball med tanker og ideer. Og du hadde invitert andre med på leken.

Så her inviterer jeg meg selv til å bidra med mitt.

Privat

Feminist eller ei

Du skriver at i dagens debatt blir man kneblet av et «politisk korrekt tau» og at hvis man «mener noe utenfor de strenge rammene og retningslinjene av det politiske korrekte, så blir du latterliggjort, fremmedgjort og utestengt». Og du ber om at det skal være lov å være kritisk og sette spørsmålstegn.

«Jente (19)», å si seg enig med Trump, se fordelene med Brexit eller være kritisk til feminisme er ikke straffbart. Ja, folk vil stille deg til ansvar for meningene dine, noe som også skjer med meg når jeg kaller meg selv feminist.

Det er greit å stille spørsmål, det er lov å ha meninger som ikke nødvendigvis er populære.

Men man skal stå for det man mener og tåle konsekvensene av det – selvfølgelig innenfor rimelighetens grenser. Hele poenget med ytringsfriheten er jo å ha en fri meningsutveksling.

Falske nyheter truer

Man er nødt til å forvente å få kritiske spørsmål hvis man stiller seg bak Trump, som systematisk hakker løs på ikke bare én, men flere av bærebjelkene i vårt liberale demokrati. Det ville jo ha vært skremmende om man ikke fikk noen reaksjoner.

Jeg tror en av grunnene til at mange stiller seg kritiske til politisk ukorrekte meninger, er at disse utsagnene svært ofte mangler underbyggende fakta til å danne et logisk argument. Med alternative fakta og falske nyheter som truer den offentlige debatten, er det viktigere enn noen gang før å holde fast på verdien av faktabaserte argumenter.

Debatt er vanskelig

Den reelle begrensningen vi har av ytringsfriheten, er rasismeparagrafen, som skal beskytte minoriteter og enkeltpersoner mot grove hatefulle eller diskriminerende ytringer.

Jeg er helt enig i at mørke holdninger skal fram i lyset så de kan bli hørt og bidra til å skape en åpen debatt. Men som en stor tilhenger av filosofen Zechariah Chafees prinsipp om at min frihet stopper der din frihet begynner, ønsker jeg også at det skal være en grense.

For hvordan ville diskusjonen ha sett ut hvis alle hadde prøvd å begrense hverandres frihet?

Å bidra i den offentlige meningsutvekslingen er ingen dans på roser. Det er vanskelig, og man risikerer å få sterke reaksjoner. Men er man med på leken, må man tåle streken, ikke sant?

