Mange idrettsutøvere vet ikke hvor viktig mat er for å bli god | Siri Nesheim

Mange tror at for å bli god i en idrett, er det bare trening som gjelder. Det er riktig at man må trene mye, men musklene bygger ikke seg selv!

Du har sikkert hørt om «eat, move, sleep» som betyr «spise, bevege seg, sove».

Dette er de tre viktigste ingrediensene hvis du skal bli god i en idrett, men likevel er det mange som ikke tenker på hva og når man spiser.

Hvis du har hatt en hard treningsøkt, men ikke spiser noe innen 30 minutter etter at treningen er ferdig, vil du få lite ut av økta. Hvorfor er det sånn?

Energi til neste trening

Når du trener, bryter du ned musklene dine. Hvis du spiser noe rett etter trening, bygges musklene opp igjen og blir reparert. Du blir litt sterkere enn det de var før treningsøkta!

Det er også viktig å ha energi til treningen dagen etter. For å få det, er det viktig å fylle opp glykogenlagre i muskler og lever. Disse blir tømt under en hard treningsøkt, og det kan ta opptil 24 timer å fylle dem opp igjen. Derfor er det lurt å fylle opp så fort som mulig etter trening. Da blir glykogenlagrene fylt opp tidsnok til at du kan yte maks på neste treningsøkt også.

Hva bør man spise?

Du lurer kanskje på hva man skal fylle opp med?

Karbohydrater er den viktigste energikilden når du trener. Karbohydratene gir cellene i kroppen tilstrekkelig med energi og gjør at du kan utføre hardt fysisk arbeid over tid.

Jeg nevnte glykogenlagre, og du lurer kanskje på hva det er. Glykogen er lagrede karbohydrater, så i glykogenlagrene er det karbohydrater som er lagret!

Protein er også viktig, spesielt for at musklene dine skal bygges opp igjen etter trening.

Den nye treneren var opptatt av mat

Jeg driver med idrett og mener at det er et problem at mange utøvere ikke vet hvor viktig mat er for å bli god. Før jeg begynte på NTG-U i høst, visste jeg ikke at mat var så viktig for trening. Siden denne skolen er en idrettsskole, lærte vi dette ganske raskt. Det er bra!

Senere fikk vi en ny fotballtrener for laget vårt. Han var opptatt av at vi alle skulle bli bedre hver dag. Han sa at vi alltid skulle ha med frukt til etter trening. Flere på laget mitt skjønte ikke hvorfor, og sa: Hvorfor? Jeg skal jeg jo spise kveldsmat når jeg kommer hjem uansett.

Mange bryr seg ikke

Aldri før har jeg fått beskjed om å spise rett etter trening, og det er mange som fortsatt ikke vet det. Mange av de som vet det, tenker at det ikke er så viktig og gidder ikke. Men det er viktig!

Jeg vet at vi, de jeg spiller med og konkurrerer mot, fortsatt er unge og driver med idrett fordi det er gøy. Men spesielt for dem som vil satse ordentlig og har lyst på fremgang, er det viktig å tenke på hva man spiser - og når. Det er bedre å begynne å få som vane å spise rett etter trening nå, enn å begynne for sent.

Trenere må bli flinkere til å formidle dette til dem de trener!

