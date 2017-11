Forslaget om lærernorm er distriktsfiendtlig politikk

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

I KrF sitt budsjettprogram ble det foreslått å gjennomføre en lærernorm som tilsier at det skal være maks 15 elever per lærer i barnetrinnet. Dette vil føre til at kommuner med færre elever blir straffet, mens kommuner sentralt i landet blir belønnet.

Finnmark gjør det svakest

I dag er ikke Oslo nødvendigvis fylket med flest lærere, men det er likevel tydelig at det er det fylket med best kvalitet på lærerne de allerede har. Finnmark, derimot, er fylket som gjør det svakest på nasjonale prøver.

Dersom lærernormen til Knut Arild Hareide og KrF blir gjennomført, vil Oslo få hele 537 nye lærere, mens Finnmark ikke vil få en eneste. Med andre ord er dette en distriktsfiendtlig politikk som bare hjelper de største og mest sentraliserte kommunene.

Hvordan vil dette forbedre den norske skolen? Høyre mener det er viktigere å fokusere på å videreutdanne de lærerne vi allerede har, i stedet for å ansette enda flere som ikke nødvendigvis har kvalifikasjonen som kreves for en god undervisning.

Kvalitet foran kvantitet

Det handler om å ha kvalitet foran kvantitet. Det har seg ikke slik at den norske skolen automatisk vil bli bedre ved å skaffe flere lærere. Det er mye viktigere å sørge for at de lærerne vi faktisk har, er kvalifiserte til å gjøre en god jobb og utvikle den norske skolen i riktig retning.

Stortinget er nødt til å legge til rette og ikke minst hjelpe kommunene som leverer dårlige skoleresultater. Lærernormen til KrF fører til det motsatte.

