Jeg var åtte år da jeg opplevde krig for første gang. Familien min og jeg hadde reist til Kongo på ferie.

En dag hørte vi et smell fra bakgården der vi bodde. Det var masse skyting.

Vi la oss ned på gulvet. Jeg ble bedt om å være musestille. Jeg fikk ikke muligheten til å gråte engang.

Lei av krig

Ferien vår ble ødelagt av krig. Jeg er så lei av at det hele tiden foregår krig i forskjellige land. Det fører bare vonde ting med seg.

Uskyldige folk dør på grunn av hva som skjer i verden. Mennesker forandrer seg fort etter krig på grunn av det de har opplevd.

Noen får lyst til å begå selvmord etter alt som har skjedd. Andre blir helt paranoide. Ingen burde oppleve det.

Feigt å slåss

På nyhetene hører vi om folk som er blitt knivstukket, har begått selvmord, folk som dør på grunn av skyting og masse mer som er negativt.

Noen dreper med ord. Andre dreper med vold.

Det er bare ikke greit at vi holder på sånn. Jeg synes det er feigt at man skal slåss. Hvorfor kan man ikke bare snakke sammen?

Mer respekt

Før vi reiste til Kongo, så jeg for meg en fin ferie med familien. Dagen etter hendelsen bestilte vi flybilletter hjem igjen til gode Norge.

Jeg hadde glemt at det finnes krig i verden. Fordi jeg bor i Norge. Jeg vet at jeg er trygg her.

Jeg tror at det ikke er krig i Norge fordi folk har respekt for hverandre.

For å få slutt på krig, så trenger vi både respekt og kjærlighet. Vi nødt til å respektere andres religion, hjelpe til, samarbeide og respektere andre.

Hvis vi gjør det, kan vi gjøre verden til et bedre sted.

