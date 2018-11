Jeg hadde en drøm. Jeg hadde blitt flyttet tusen år frem i tid. Verden hadde blitt til en eneste stor ørken. Det var nesten ingen trær igjen og lite vann. Jeg måtte holde meg innendørs, hvis ikke kom jeg til å smelte bort av varmen.

Jeg vet ikke hvorfor jeg drømte det, jeg vet jo ikke hvordan fremtiden ser ut. Men jeg har en dårlig følelse. Vi kan ikke fortsette å leve sånn som vi gjør nå, det er helt sikkert.

Privat

Orker ikke tenke på det

Problemet ligger hos oss. Men vi orker ikke tenke på det. Vi kan ikke bare sitte i sofaen og forvente at alle andre skal ordne opp for det vi har stelt i stand. Jeg er 14 år. Det er synd at det er jeg som må gjøre dem som er eldre enn meg, bevisst på dette.

Altfor mange tenker «det er ikke mitt problem» eller «det ordner seg sikkert». Men det fungerer ikke sånn. Vi må samarbeide om dette, og vi må minne hverandre om hva som skjer med jorden vår.

Kom igjen!

Hvis alle gjør en liten forskjell, vil vi klare å skape forandring. Og vi burde starte med den yngre generasjonen, ungdommene.

Det er ikke noe kult å være miljøbevisst, men det burde det være. Ikke hiv fra deg søppel i naturen. Vi må være snille mot jorden. Og vi må alle ta tak. Kom igjen!

