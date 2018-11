Vi med psykiske lidelser må få hjelp. Alle skoler trenger en egen psykolog.

Alle er lei seg innimellom. Det er helt greit. Alle har sånne dager. Men jeg har dem hver dag. Kanskje ikke hele dagen. Noen på skolen sier kanskje noe morsomt, og så ler jeg. Men etter en kort stund går jeg tilbake til det mørke stedet.

Jeg føler en tomhet og utmattelse som jeg ikke kan forklare. Ofte våkner jeg opp med det. Og da er det ikke lett å komme seg opp og gå på skolen.

Jeg lever med depresjon.

Depresjon er en psykisk sykdom som ekstremt mange flere enn vi er klar over, lever med. Mellom seks og tolv prosent av befolkningen lever med depresjon til enhver tid. Minst én av fem av befolkningen går igjennom en eller annen form for depresjon i løpet av livet.

Det er mye enklere å forklare til venner at jeg ikke er på skolen fordi jeg ligger hjemme med omgangssyken eller influensa. For hvordan kan jeg si at det er fordi jeg er så langt nede at å dø virker som en bedre løsning enn å gå på skolen?

Hat mot meg selv

Noen beskriver depresjon som en liten stemme i hodet som sier negative ting til deg. Det er jeg helt uenig i. Den stemmen de snakker om, er tankene mine. Det er jeg som tenker stygge ting om meg selv hele tiden. Jeg vet ikke hvorfor.

Jeg føler et hat mot meg selv. Det finnes folk der ute som er verre enn meg, men allikevel er jeg personen jeg hater mest.

Fraværsgrensen er et stort problem for folk med depresjon og andre psykiske lidelser.

Hvis jeg går til legen og sier at «jeg er skikkelig deprimert i dag og vil dø», får jeg legeerklæring med en gang. Men det stadig vekk å måtte dra til legen og fortelle hvordan jeg har det, tærer på psyken min.

Jeg forstår jo hvorfor vi har fraværsgrensen. Den er der for at det blir vanskeligere for elever å skulke.

Men for oss som sliter med psykiske lidelser, er det ikke så lett bare å stå opp og komme seg gjennom dagen. Depresjonen min kan ikke rammes inn i 10 eller 15 prosent.

Min beste venn tok livet av seg for ett og et halvt år siden. Det gjør fortsatt ekstremt vondt, men han så ingen annen utvei.

Hvem vet, kanskje han fortsatt hadde vært her i dag hvis han hadde hatt noen å snakke med.

Bort med tabuet

Jeg synes at skolen burde ta tak og vise at psykiske lidelser ikke er tabu!

Det er så ekstremt viktig at ungdommer som sliter med psykiske lidelser, får hjelp. Og med hjelp mener jeg ikke at de kan snakke med helsesøster som muligens er på skolen en gang i uken, men at de får snakke med enten en psykolog eller psykiater.

Depresjonen min er der ikke bare en gang i uken. Den er der hele tiden.

Derfor vil jeg at alle skoler skal ha en psykolog som er på skolen hver dag. Jeg vil ha en psykolog rett over gangen hver dag hele uken. For da trenger jeg ikke å gå hjem når jeg er har nedturer.

Det er sinnssykt mange som sliter med depresjon og andre psykiske lidelser. Disse tallene må ned, og det tror jeg en skolepsykolog kan hjelpe til med.

