Vil vi virkelig kjempe for å beholde dagens abortlov, Støre?

Ufrivillig gravide kvinner tenker.

Fra de merker at det er noe som ikke stemmer i kroppen, eller mensen uteblir.

De tenker når de oppdager strekene på graviditetstesten, men drar på jobb «som normalt».

De tenker på venterommene, i lunsjen, når de står opp og når de legger seg igjen.

De tenker på sykehuset rett før, og de tenker etter at aborten er gjennomført.

For noen var valget om å ta abort enkelt. For andre det vanskeligste valget de noensinne har tatt.

Men dette om at kvinner ikke har tatt et gjennomtenkt valg når de konkluderer med at de ønsker abort, er en gjenganger.

Forslag som «obligatorisk refleksjonstid» og «reservasjonsrett for fastleger» dukker igjen og igjen opp i den norske debatten. Norske kvinner bør få tenke selv.

Selvbestemt abort?

Erna Solberg har åpnet opp for å endre på abortloven for å bevare sin egen regjeringsmakt.

I motsetning til henne har Jonas Gahr Støre vært klokkeklar: Norske kvinner kan stole på at Arbeiderpartiet alltid vil kjempe for dagens abortlov. Det skulle bare mangle.

Men Arbeiderpartiet bør også vurdere sitt eget standpunkt: Vil vi virkelig kjempe for å beholde dagens abortlov?

For vi står fortsatt fast på at selvbestemt abort kun skal gjelde frem til uke 12. Det mener jeg er feil.

Eirin Kristin Kjær

Kan vi kalle det for selvbestemt abort når det er en nemnd som til slutt tar valget ditt for deg?

Når kvinner må kjenne skammen det er å brette ut om seg selv, om helse og om sitt eget liv foran to fremmede mennesker som skal ta avgjørelsen om hennes livs viktigste valg?

Eller som tidligere abortlege, Ingebjørn Bleidvin, skriver fra sine erfaringer i BT 16. november: «Når dei først kjem så langt som til nemnda, så veit dei kva dei vil. Den tyngste debatten har dei teke med seg sjølve og pårørande i framkant. Mange fryktar nok aller mest å få nei.»

Nei, at en nemnd tar den endelige avgjørelsen for kvinner i spørsmål om abort, er ikke reell selvbestemmelse.

Se til Sverige

I dag skjer 96 prosent av alle aborter før uke 12. 81 prosent av dem før uke 9 (FHI).

De aller fleste kvinner som opplever å bli ufrivillig gravide, ønsker å gjennomføre aborten så tidlig som mulig, og de har tatt et gjennomtenkt valg.

Likevel er det noen som ender opp i en abortnemnd, og grunnene er like mange som det er personer.

I 2017 var det ifølge Faktisk.no 563 kvinner som fikk innvilget søknaden sin om abort i en nemnd. 90 prosent av dem får ja.

I Sverige har man hatt selvbestemt abort frem til uke 18 siden 1974.

Arbeiderpartiet bør åpne opp for å diskutere hvordan vi kan styrke dagens abortlov og øke kvinners selvbestemmelse. Det bør være å fjerne abortnemndene og ha selvbestemt abort frem til uke 18.

