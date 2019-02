Hei, Theo Viken!

Du skriver i Si ;D-innlegget ditt 12. februar at samfunnet hadde vært bedre hvis vi lærte HTML istedenfor blokkfløyte, og begrunner det med at en egen data-linje kan gjøre den neste generasjonen nordmenn til den beste i verden innen data.

Vi er enig med deg i at elevene ofte blir mer motivert når de kan fordype seg i et relevant tema tidlig. Og selv om vi ikke kan spå fremtiden, vet vi at IT-kompetanse vil være ettertraktet i fremtidens arbeidsmarked.

Derfor endrer vi nå alle utdanningsprogrammene på yrkesfag. IKT-servicefaget blir en del av et nytt utdanningsprogram med både informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Nå skal elevene få mer relevant opplæring og mulighet til å fordype seg tidligere, for eksempel innen programmering. Dette vil de også lære om fra 4. trinn på barneskolen.

Du tilhører et av de siste kullene som gjennomfører IKT-servicefag, og elevene som starter på skolen høsten 2020, vil allerede få opplæring i IT på det første året. Verden går videre!

Nå jobber vi med å skrive de nye læreplanene for fagene, og vi har delt de aller første skissene på hva som skal være det mest sentrale i faget.

Sjekk ut våre forslag på fag som informasjonsteknologi og medieproduksjon, og fortell oss hva du synes.

