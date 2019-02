Da vi hadde seksualundervisning, skrev læreren opp steder det var normalt for menn å ha hår.

Der sto det navn på de fleste delene av kroppen, som på beina, under armene, i ansiktet og i skrittet.

Da han skulle skrive hvor det var vanlig for damene å ha hår, visket han ut de fleste stedene.

Privat

Store mangler

Vi lærte et par andre ting utenom det at jenter er hårløse delfiner med parykker, som å sette kondomer på bananer. At vi ikke bør åpne pakken med tennene, fordi selv om det kanskje ser sexy ut på pornofilmene, så kommer det ikke til å se like sexy ut på ultralyd.

Det er så store mangler i dagens seksualundervisning. Vi blir aldri fortalt noe om forskjellige seksualitet eller samtykke, eller hvor fæl eller bra verden kan være der ute.

Fakta: Dette er et Si ;D-innlegg Aftenposten jobber for at unge skal bli hørt i samfunnsdebatten. Si ;D er våre debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år. Vil du skrive? Les mer her.

I klassen min ble dessuten all form for seksualundervisning lagt inn i naturfag. Men seksualundervisning er like mye samfunnsfag og norsk.

Hvor er undervisningen om retusjering? Hvorfor i alle dager satt vi der i norsken og analyserte Freias siste sjokoladeplakat, mens Victoria's Secret slapp sin nyeste kampanje for blondeundertøy?

Hvorfor snakkes det ikke om metoo-kampanjen i et eneste fag?

Homo, ikke et skjellsord

Lær oss at noen liker gutter og noen liker jenter og at det er greit.

Lær oss at når noen sier nei, så er det også greit.

Lær oss at det ikke er greit å kalle jenter for hore, og at homo ikke er et skjellsord. At man ikke trenger å ta det som en kompliment å bli kalt pulbar.

Lær oss at det ikke finnes noe «boys will be boys» eller «luremus».

Etter en rask kikk innom norske nettaviser ser jeg at vi trenger det. Vi vil ikke bli som generasjonen før oss.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.