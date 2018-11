Hvis jeg fikk barn nå, ville folk tro det var et uhell

I dagens samfunn er det stort fokus på karriere og utdanning og mindre fokus på familieliv. Jeg er 20 år og opplever et press rundt barn og graviditet. Jeg lever i et samfunn der det ikke lenger virker sosialt akseptabelt å ville ha barn «tidlig».

Ingen i min omgangskrets har noe ønske om barn ennå, og ingen har barn. Ingen i min partners omgangskrets har barn heller, selv om de er i slutten av 20-årene alle sammen. Det er ikke lenger vanlig med barn i vår alder.

I gjennomsnitt i 2017 er kvinner 29,3 år da de føder sitt første barn, ifølge SSB. Flere i Norge er ufrivillig barnløse i en alder av 45 fordi de venter for lenge med å få barn.

Vente til man har gått ut på dato

Jeg orker ikke fortelle dem rundt meg at jeg faktisk ønsker barn. For jeg er 20 år, og hvis jeg ble gravid nå, ville de tenkt at det var et uhell, og at det var synd på meg. For jeg er ikke 29,3 år.

Er det galt av meg å ønske meg en familie? Folk sier: «Men du må jo kunne leve livet først. Hva med å reise rundt?»

Det er helt greit for meg at andre ikke vil ha barn før de har kastet bort ungdommen på ville fester på Ibiza. Men sånn er ikke jeg.

Jeg vil ikke vente til jeg har etablert en såkalt stødig økonomi og drømmekarrieren, som jeg fortsatt kan få etter jeg har fått barn. Nei, jeg vil faktisk ikke vente til jeg har gått ut på dato.

Den beste tiden for graviditet, sett fra et biologisk perspektiv, er 20-årene. Allerede fra 30-34-årsalderen øker risikoen for tidlig fødsel og dødfødsel.

Kvinners fertilitet minker med årene. Selv om menn ikke går ut på dato, øker også sjansen for at menn får erektil dysfunksjon med årene.

Biologien er helt klart på min side, så hvorfor er ikke samfunnet det?

«Du tar vel abort hvis du blir gravid!?»

Jeg vil være ung mens barna mine er det, slik at jeg kan ha overskudd til dem. Jeg vil kunne møte barnebarna mine uten å sitte med demens på et pleiehjem alene. Men dette ønsket er altså blitt sosialt uakseptabelt.

«Barn er dyrt, det!» Ja, det er jeg fullt klar over, og de blir ikke mindre dyre selv om jeg er eldre. Fremtiden er usikker, og om jeg har en mer stabil økonomi, er uvisst på lik linje som fertiliteten om 10 år.

«Barn er mye jobb!» Ja, da er det greit å ha overskudd til dem.

«Du tar vel abort hvis du blir gravid!?» Nei, jeg har faktisk ikke et ønske om det.

Burde jeg skamme meg?

Er det virkelig slik at jeg skal planlegge en graviditet alene med partner, holde det for oss selv, få barn og så skamme oss over dette? Ingen skal være glad på våre vegne.

Hvorfor lever vi i et samfunn som dømmer mennesker så mye for en naturlig del av livet? I dag skal helst ingen gifte seg, ha barn eller hus. A4-livet med barn, stasjonsvogn og hund er blitt en skam.

Nå skal det være toppleilighet i Oslo sentrum, stilling som sjef i et vellykket firma, uten mann og uten barn. Det er herved et vellykket liv. Hvorfor skal dette livet dyttes over på meg?

