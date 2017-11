Hver dag tar jeg valg på sosiale medier som former min egen identitet på nett. Bildet jeg legger ut på Instagram, artikkelen jeg deler på Facebook og min aktivitet på Snapchat, alt dette er med på å skape mitt eget «image» på nett.

Sosiale medier er blitt et spill som går ut på å fremstå på en måte som skal danne det ønskede bildet av en selv i en annen persons hode.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det lille jeg ser

Så lenge jeg velger å følge reglene på sosiale medier, er jeg også fanget i et løgnaktig, fasadefylt og meningsløst nettsamfunn som jeg egentlig ikke ønsker å være en del av.

Dette nettsamfunnet gjør meg trist nettopp fordi jeg aldri får se den ordentlige sannheten. Jeg vet at et bilde ikke viser alt fra en dag. At en bursdagshilsen ikke forteller alt om et vennskap. At en deling ikke gir uttrykk for alle verdiene hos et menneske.

Problemet ligger i at det lille jeg ser, også er det jeg husker, vurderer og tar innover meg.

Jeg blir like lurt hver gang jeg blar nedover «feeden» på Instagram eller depper over «streaksene» jeg mistet på Snapchat.

Et (u)sosialt spill

Det aller verste er at jeg selv er medskyldig. Flere ganger har jeg vurdert å slette appene fordi jeg vet jeg hadde hatt det best uten.

Så kommer jeg på at dette vil være det samme som å isolere seg fra en viktig del av dagens samfunn.

Jeg ønsker ikke å gå glipp av informasjon og referanser. Bekreftelser jeg ikke får noe annet sted. Det er et (u)sosialt spill som sliter meg ut.

Jeg som en 16 år gammel jente er kanskje ikke klar for å isolere meg helt fra sosiale medier og nettsamfunnet. Likevel tror jeg det er sunt både for deg og meg å ta en liten pause fra noe som gir oss vrangforestillinger om andre. Og husk - bare du og jeg kan velge å endre innholdet på sosiale medier.

