Svarer Line Marie Warholm: Resultatet i skolevalget er ikke problemet

Når man prøver å forklare store, negative generasjonsendringer med utgangspunkt i et skolevalg som har handlet om praktisk politikk, er man på vei til feil sted, skriver Stine Bentzen (bildet). Innfelt: Line Marie Warholm. Vis mer

Det er analysen.

Publisert: 11.09.2023 13:58

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Skolevalgresultatet overrasket mange. Etter mange år der de rødgrønne partiene har gjort det godt, var Høyre og Fremskrittspartiet størst. Det startet et ras av kommentarer som prøvde å forklare hvorfor.

Hypotesene varierer fra at vi hjernevasker alle unge på Tiktok, til at vi importerer den amerikanske wokedebatten for å lure unge gutter til å stemme borgerlig. Man klarer altså å glemme det åpenbare: I år syntes de unge at høyresiden hadde best politikk.

Toppen av kransekaken var spalten til psykolog og psykoanalytiker Line Marie Warholm i Aftenposten fredag. «Skolevalget gir oss foreldre en anledning til å gå i oss selv. Hvor er vi på vei?» spør hun. Med utgangspunkt i bekymring over en mer materialistisk og individualistisk generasjon bruker hun skolevalgresultatet som eksempel. Men når man prøver å forklare store, negative generasjonsendringer med utgangspunkt i et skolevalg som har handlet om praktisk politikk, er man på vei til feil sted.

Trenger ikke undre særlig lenge

Warholm mener det er verdt å «undre oss over hva det [skolevalgresultatet] er et uttrykk for». Det trenger vi ikke undre særlig lenge på: Det er et uttrykk for politisk uenighet og kanskje litt regjeringsslitasje. Det er ingenting annet enn et sunnhetstegn i et demokrati.

At unge mener at det er fint å få velge videregående, beholde mer av egne penger og at de som sliter med rus, skal få hjelp og ikke straff, er et dårlig utgangspunkt for psykoanalyse. Politisk uenighet er ingen diagnose foreldrene til dagens ungdom må «gå i seg selv» for å løse opp i.

Av en eller annen grunn råder det en oppfatning hos mange voksne om at det rette ungdomsengasjementet enten er som klimahippie eller sosialist. De som ikke er det, er enten kaldhjertede avvik, hjernevasket av Tiktok eller født med sølvskjeer der sølvskjeer ikke skal være.

At det er mulig å føre et ungdomsopprør uten å slutte å møte opp på skolen eller kaste suppe på kunst, er tydeligvis vanskelig for mange å se for seg. Når klimaengasjement kommer i flere utgaver enn den Miljøpartiet De Grønne presenterer, hevdes det at de unge ikke lenger bryr seg om det.

En hån

Warholm uttrykker en bekymring for hvor idealismen er. Hun og andre kan ta det helt med ro. Det er ingenting i min tid i Unge Høyre som forteller meg at idealismen er død. Det er en hån overfor alle de ungdommene som står på for det de tror er rett.

Det er ingenting i min tid i Unge Høyre som forteller meg at idealismen er død.

Vi våkner tidlig for å dele ut flyers før skole eller jobb, og vi driver skolevalgkamp til vi nesten segner om. Innsatsen vår «teller» riktignok ikke, fordi vi tydeligvis ikke har edle nok motiver. Den reflekterer til og med negativt på oppdragelsen vår, ifølge Warholm.

Så unnskyld, mamma, jeg er konservativ. Jeg vet at du prøvde å lære meg å bli et godt menneske, men egoistisk nok endte jeg med å bli for rusreform. Du prøvde å lære meg å hjelpe dem som har minst, og nå er jeg for behovsprøving. Du lærte meg verdien av hardt arbeid, og nå mener jeg at det skal betale seg ved at man skal få velge videregående selv. Du har dessverre oppdratt en Høyre-velger som mener at politisk uenighet ikke er en diagnose.

Skolevalgresultatet er grunn til å gå i seg selv, skriver Warholm. Men for meg er det ganske åpenbart at skolevalgresultatet ikke er problemet. Det er analysen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!