I utlandet skryter vi Nav-systemet. Men her i Norge blir vi som bruker det, sett ned på.

Laura Marie Neal 20 år og kronisk syk

8 minutter siden

Det er vanskelig å skape produktiv debatt om hvordan vi kan forbedre Nav-systemet, fordi vi som bruker det, er redde for å snakke om det offentlig, skriver Laura Marie Neal.

Hvordan havnet vi her?

Jeg har tilbrakt de siste to årene på en internasjonal skole i Fjaler. Når man er omringet av folk fra hele verden, blir det ganske tydelig at vi som er født i Norge, er heldige og privilegerte. Vår tilgang på utdanning, helsehjelp og sosial sikkerhet er i verdensklasse.

Og nordmenn er generelt stolte over og ser det gode i tjenestene landet vårt har å tilby. Men i 2012 ble begrepet «å nave» kåret til årets nyord av Språkrådet. Vi har skapt et nedlatende ord om å benytte seg av et system vi ellers er stolte av. For naver-ordet brukes hovedsakelig som et skjellsord. Et synonym med statssnylter.

Dette er veldig tydelig på sosiale medier når kronisk syke, inkludert meg selv, legger ut noe om Nav. Kommentarfeltene blir fulle av kommentarer rundt navere/snyltere: «Bare kom deg ut av sofaen og jobb!»

Flere skammer seg over og ser ned på oss som trenger og bruker velferdssystemet. Dette gjelder særlig dem som mottar arbeids- og avklaringspenger (AAP) og uføretrygd, er min erfaring.

Hvordan i all verden er et system Norge er positivt kjent for i utlandet, blitt til noe man skal skamme seg over å benytte?

Blir stolt

Mitt inntrykk er at noen har veldig lett for å anta at de som mottar penger fra Nav, snylter. Fordi de vet om en venn av en tantes kjærestes barn som visstnok snylter. Men da glemmer de oss, de tusenvis syke, som trenger hjelpen vi får. For hver person noen vet om som snylter, vet jeg om 100 som faktisk har behov for hjelpen.

Jeg lurer også på om jeg, som mottager av AAP, er eksempelet noen av disse menneskene bruker på en person de vet om, som snylter? Kanskje fordi de så meg på skolen en dag, eller ute med venner, og jeg så frisk ut der og da. Fordi de så et lite glimt av et liv de ikke vet noe om ellers.

Noen velger altså gang på gang å anta at folk snylter. At folk klarer å lure et system som krever utallig dokumentasjon og utredning av søkerne.

Når jeg hører om noen andre som får hjelp fra Nav, føler jeg meg stolt

Når jeg hører om noen andre som får hjelp fra Nav, føler jeg meg stolt over at de satte stoltheten sin til side og ba om hjelp i et sårbart øyeblikk. Jeg blir stolt når systemet fanger dem opp.

Når folk i stedet velger å fokusere på de veldig få som snylter, så velger de samtidig å gjøre det vanskeligere for flertallet som trenger hjelpen.

Vanskelig å si ifra

Det er ikke lukrativt å nave. Vi som mottar hjelp fra Nav, ønsker ikke sosial utstøting eller et liv i fattigdom eller med dårlig råd. For de aller fleste av oss er ikke Nav et valg. Det er en siste utvei.

Det er vår redning når helsen svikter, eller livet raser sammen. Samtidig er det også et system det er vanskelig å klage på offentlig. Vanskelig å snakke om å bli dårlig behandlet av. Vanskelig å si ifra om dersom man får så lite penger at det ikke er mulig å leve av dem.

Det er vanskelig å skape produktiv debatt om hvordan vi kan forbedre systemet, fordi vi som bruker det, er redde for å snakke om det offentlig. Fordi vi risikerer å bli hetset. Fordi noen velger å gjøre det som allerede er veldig vanskelig, enda vanskeligere for oss.

I rapporten «NAV – ungdomsvennlig?» fra 2021 snakket foreningen Voksne for Barn med 11 unge om deres erfaringer knyttet til Nav. Der kommer det blant annet frem at flere følte på skam da de kontaktet Nav første gang, fordi det er knyttet stigma til å være en «naver».

Like stolte som i utlandet

Nav er noe av det fineste skattepenger kan gå til. Det er sikkerhetsnettet de fleste trenger på et eller annet tidspunkt i livet.

Jeg mener at vi innad i landet burde se på velferdssystemet vårt på samme måte som vi gjør når vi presenterer det i utlandet. Som noe vi er stolte over.

For vi kan ikke være stolte av et system samtidig som så mange ser ned på oss som bruker det.

Velferdssystemet har mange feil. Det er vel ingen som påstår at det er perfekt. Men akkurat nå tror jeg at et av de største problemene med systemet er at folk er redde for å bruke det – fordi de risikerer å bli sett ned på og utstøtt når de er på sitt mest sårbare.

