Jeg hadde aldri orket å gå på Arbeiderpartiets «drømmeskole»

Arbeiderpartiet har få løsninger på hvordan det faktisk skal bli bedre for oss elever å gå skolen, skriver Celine Aas. Avbildet er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) under et besøk på AUFs sommerleir på Utøya i sommer. Vis mer

Det bekymrer meg at Arbeiderpartiet har null ambisjoner for den norske skolen.

Publisert: 23.08.2023 18:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

1. juni stilte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i Debatten på NRK om den norske skolen. Der diskuterte de blant annet fraværsgrensen.

Etter debatten sitter jeg igjen med to ting:

Det virker som regjeringen har null ambisjoner for oss elever og den norske skolen. Jeg hadde aldri orket å gå på Arbeiderpartiets «drømmeskole».

Fraværsgrensen er det beste vi har

Mange elever, i hvert fall i mitt klasserom, tror at fraværsgrensen nå skal fjernes. Det er feil. I hvert fall for nå.

Både Brenna og forskere er enige med Høyre i at fraværsgrensen funker. Problemet er at Arbeiderpartiet går inn for å erstatte fraværsgrensen med noe nytt, men de har ingen svar på hva den skal erstattes med. Nok et eksempel på symbolpolitikk.

Unge Høyre har sagt at vi ikke mener at fraværsgrensen er perfekt, men at den er det beste vi har. Derfor vil vi gjøre legeerklæring gratis for alle elever, gi skolehelsetjenesten lov til å skrive gyldig fravær og øke grensen til 15 prosent i fag med to eller færre timer i uken. Dette er Arbeiderpartiet hjertelig velkommen til å innføre for å bedre fraværsgrensen.

Når cirka 20 prosent ikke fullfører videregående skole innen fem/seks år, er det helt tydelig at vi har en lang vei å gå. Det Arbeiderpartiet snakker mest om, er å endre et fraværssystem som gjør at flere fullfører videregående skole. Det har få løsninger på hvordan det faktisk skal bli bedre for oss elever å gå der.

Fritt skolevalg og nivåvalg

Arbeiderpartipolitikere i flere fylker har også tatt til orde for å fjerne Høyres fritt skolevalg, som gjør at vi ikke lenger kan bestemme hvilken skole vi vil gå på. De mener det er postnummeret til foreldrene våre som skal bestemme det, ikke oss selv. Det er kun tre norske fylker som har helt fritt skolevalg: Oslo, Rogaland og Møre og Romsdal. Det er urettferdig. Det finnes mange grunner til å ønske seg bort fra nærskolen sin, og politikere burde ikke sette spørsmålstegn ved noen av dem.

Arbeiderpartiet vil heller ikke ha fritt nivåvalg i flere fag, slik Høyre foreslår. De mener politikerne skal styre timeplanen vår. Det er ganske naivt å tro at alle elever lærer på samme måte og at alle elever lærer best med den samme undervisningen. P-og T matte funker jo, så hvorfor ikke ha dette i flere fag?

Det bekymrer meg at Arbeiderpartiet ikke har høyere ambisjoner for den norske skolen.

Jeg hadde aldri orket å gå på Arbeiderpartiets A4-skole. En skole der man vil tvinge oss elever gjennom samme skoleløp, som om vi er helt like, er ikke en skole for meg.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!