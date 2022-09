Dette handler om mer enn å kritisere kjendiser som åpner Botox-klinikker på Frogner

Juni Romero y Cordero Berg-Nielsen Ungdomskandidat, Oslo Grønn Ungdom

12 minutter siden

Hvorfor måtte det et illsint Norge til før dere beklaget og skjønte greia? spør debattanten trioen Synnøve Skarbø, Pia Tjelta og Vanessa Rudjord.

Lanseringen traff et sårt punkt hos mange av oss.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Kjære Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord. Hvorfor måtte det et illsint Norge til før dere beklaget og skjønte greia?

Etter at det ble kjent at dere skulle være med og åpne en skjønnhetsklinikk, har debatten rast – og det med god grunn. I pressemeldingen der nyheten ble lansert, påsto dere at «det handler om kvinnehelse».

Traff et sårt punkt

At dere senere har beklaget, trukket dere og sagt at fettsuging og Botox ikke handler om kvinnehelse, gjør ikke saken mindre uetisk. Grunnen til at denne lanseringen traff et sårt punkt hos mange av oss, er at kvinnehelse altfor lenge er blitt nedprioritert av politikere og forskere.

Dette får enorme konsekvenser for kvinner i alle aldre og må tas på alvor. Vi må stå sammen om å kreve mer finansiering til kvinners helse.

Denne saken handler om mer enn å kritisere kjendiser som åpner Botox-klinikker på Frogner. Det handler om å sikre god svangerskaps- og fødselsomsorg i hele landet, å sørge for at primærhelsetjenesten har kunnskap i møte med vanlige kvinnesykdommer og å få på plass et pasientforløp for kvinner med endometriose, for å nevne noen kampsaker.

Sexistiske kjønnsnormer

Å bruke ordet «kvinnehelse» for å selge skjønnhetsbehandlinger bidrar til å avspore og tåkelegge en viktig debatt. Dessuten: Den tidligere forretningsideen deres bygger på en forestilling om at middelaldrende kvinner er uattraktive. En slik skjønnhetssalong bidrar, sammen med en voksende skjønnhetsindustri, til å forsterke og promotere sexistiske kjønnsnormer.

Det er bra og viktig at dere har beklaget – etter å ha blitt ansvarliggjort og kritisert. Som kvinner med stor innflytelse bør dere ha forstått at deres standpunkt og meninger veier tungt for mange, og at budskapet dere har vært med på å sende, skader selvbildet til mange unge og eldre kvinner – uansett om dere angrer dere eller ikke.

