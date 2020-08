Kan vi slutte med pekefingrene? | Stine Bentzen

Stine Bentzen (16) Leder for Vestre Aker Unge Høyre

Vi krangler om hvem som har skylden, ikke hva som er løsningen.

Vi snakker om dette som en dugnad. En dugnad der alle metaforisk skal møte opp på tunet å høre på at lederen i borettslaget forteller oss hva vi skal gjøre. Deretter skal vi adlyde den ordren etter beste evne. Dette skal vi gjøre selv om denne oppgaven ikke har vært gjort før, og bruksanvisningen må lages mens vi går.

Den dugnadsmoralen virker svak i Norge i dag.

Nå står to av borettslagets medlemmer og jobber iherdig, mens en annen ikke gjør noe som helst. En annen skriker at han andre driver dank, i stedet for å ta opp kosten og pent be ham høre på borettslagets leder.

Fakta Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien. Vis mer

Dette har vi sett flere eksempler på, der ungdommen er blitt kritisert for å feste. Noen ungdommer mener på sin side at det er åpningen av grensene som er problemet, og dermed blir det en krangel om hvem som har skylden, ikke hvordan vi kan løse dette.

Når de store avisene har overskrifter som «Nå er det farlig å være harry», som deretter blir besvart med at «Noen må til Sverige», tas litt av oppmerksomheten bort fra rådene og reglene.

I tillegg virker det plutselig som om Norge deles inn i to deler. De som er for svenskehandel, og de som er imot.

Dersom du bestemte deg for å kjøre over grensen, er du automatisk egoist. Det virker nesten som om du kan gå rundt og hoste av all hjertens lyst, fordi det nå bare er å gi opp.

Stine Bentzen (16), leder for Vestre Aker Unge Høyre. Synne Søhoel

De som var skeptiske til svenskehandel, blir her sett på som så elitistiske at det ikke er vits i å høre på det de har å si. Det siste vi trenger nå, er en slik polarisering.

Tenk deg om

For sannheten er at vi alle en eller annen gang har brutt smittevernreglene, eller gjort noe som ikke er helt optimalt med tanke på smittevern. Vi har ikke vært nøye med meteren i butikken, glemt å ta på håndsprit før vi tok på dørhåndtaket, og noen har reist på ferie til utlandet.

Selvfølgelig hadde det vært bedre om alle hadde fulgt reglene og opptrådt ekstra forsiktig hele tiden, men det betyr ikke at det er greit å rette pekefingeren mot dem som er uforsiktige.

Særlig hvis dette fører til at man kvier seg ekstra for å teste seg eller si ifra om at man er smittet. Det hjelper heller ikke at de som får pekefingeren rettet mot seg, er mer opptatt av å snu den til nestemann enn å forbedre seg selv.

En god dugnad handler om å jobbe sammen som et lag, og om å ville hverandre vel. Å ville forbedre seg for fellesskapets beste, og å gjøre opp for feilen ved å flytte smittevern frem i bevisstheten igjen.

Sameiet Norge fortjener at vi løser dette problemet sammen, er konstruktive i debatten og tenker minst like mye på hva vi gjør selv, som på hva alle andre gjør.

