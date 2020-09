Derfor orker jeg ikke lenger å demonstrere mot Sian

Bismah Ejaz 17 år

Det var anspent stemning da Sian (Stopp islamiseringen av Norge) avholdt markering på Eidsvoll plass i Oslo lørdag 29. august. Karen Gjetrang

Jeg vet hvordan det er å demonstrere mot Sian. Du blir helt knust, tårene renner, og frustrasjonen herjer.

Rasisme er ikke akseptert blant nordmenn, det er noe vi tar sterkt avstand fra. Det er derfor Sian (Stopp islamiseringen av Norge) bør møte avsky. Sian har all rett til å ytre seg og til å komme med sin religionskritikk, men det er ikke det de gjør. De går langt forbi normal «kritikk».

De står for hat og fordommer og er derfor en fare for det norske demokratiet. I mine øyne er det tydelig at holdningene til Sian minner om ideologien til flere høyreekstreme terrorister.

Retorikken de bruker, stinker og er full av respektløse utsagn. På demonstrasjonene sine vifter de og spytter på Koranen. Dette er en bok som står mange nær. La det synke inn. Synes du det er tøft?

Jeg husker best måten de snakker på. Frekt, høyt og tydelig med mål om å skape en aggressiv stemning.

Noen ganger syntes jeg det er så synd at vi som norske muslimer ikke får vist den virkelige siden av oss. Jeg står for kjærlighet, toleranse og åpenhet.

Jeg vet hvordan det er å demonstrere mot Sian. Du blir helt knust, tårene renner, og frustrasjonen herjer. Sinnet blir som ild. Så jeg skjønner alle ungdommene som tyr til vold og løper rundt amok.

I akkurat det øyeblikket er det vanskelig å tenke klart. Når du da møter på politimenn som egentlig skal passe på deg, men som ikke får håndtert situasjonen ordentlig, da blir man frustrert.

Du føler deg så alene, fremmed i ditt eget land. Du føler frykten nærmer seg og får flashback til alle de gangene du har følt deg redd og frustrert, kun fordi du var deg selv. Jeg er nær troen min, og dette er mitt eget valg. Det norske samfunnet har formet meg. Det å føle seg uvelkommen er så himla vondt. Det svir.

Sannheten er at jeg sluttet å møte opp på motdemonstrasjonene mot Sian. Jeg orket ikke å stå i frustrasjonen. I tillegg ser jeg lenger ikke meningen. Da jeg deltok, bidro jeg til at retorikken deres ble forsterket. De er ute etter slike som meg, og de bruker oss som unnskyldning for å få oppmerksomhet.

Da de ble møtt med vold under demonstrasjonen i Bergen, var det mange som tenkte at de fikk fordommene sine bekreftet, og enda flere sier seg nå enig i budskapet deres. Sian har sagt at de har fått flere nye medlemmer. Noen omtaler dem som helter og martyrer på sosiale medier.

Du ser vel at vi tapte og de vant?

Du kan være antirasist selv om du ikke demonstrerer mot Sian. Det lønner seg ikke å gi dem oppmerksomhet. Slutt å møte opp på motdemonstrasjonene.

Bidra heller med noe positivt som viser hva Norge egentlig står for.

Slik som mangfoldsfestivalen på Furuset 15. august eller åpen dag ved ICC moskeen hvert halvår. Dette er initiativ som fortjener mye mer oppmerksomhet enn Sian.

