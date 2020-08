Hvis oljebransjen vil bli likt av ungdommen, bør de endre strategien sin

Juni Berg-Nielsen (16) Oslo Grønn Ungdom

Nå nettopp

Er generasjonen der 40.000 klimastreikere streiket for strengere klimapolitikk, egoistiske, spør Juni Berg-Nielsen i Grønn Ungdom. Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Hvorfor er det oljelobbyen som skal legge premissene når norske elever diskuterer olje og klima?

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Prosjektet Den Nye Oljen dro i 2017 rundt til klasserom i hele Norge og holdt foredrag for elevene. Det problematiske med prosjektet var at det var betalt av olje- og gassnæringen.

Det snur hele bildet på hodet. Det var altså oljebransjen som sponset hele prosjektet. De drev lobbyvirksomhet rundt om i norske klasserom, på helt lovlig vis.

Alt dette gjorde de under dekket av å «engasjere unge i en faktabasert samfunnsdebatt om temaene energi, klima, teknologi og velferd».

Hvorfor er det oljebransjen som skal kunne legge premissene når norske elever diskuterer olje og klima? Da blir det på ingen måte en sunn diskusjon og idémyldring. Elevene blir da høyst sannsynlig påvirket, og dette påvirker folkeopinionen om olje, i norsk olje og gass sin favør.

Juni Berg-Nielsen (16), styremedlem i Oslo Grønn Ungdom Privat

Omtaler unge som uforstående

Den Nye Oljen lagde en rapport der de samlet inn informasjonen de hadde fått rundt om i klasserommene. I rapporten mener de at vi unge er for dumme til å forstå at olje skal være et godt miljøtiltak, og at vi er drevet av egoisme. Er generasjonen der 40.000 klimastreikere streiket for strengere klimapolitikk, egoistiske?

Er vi egoistiske fordi vi vil redde de menneskene som er på flukt grunnet klimakrisen? Er vi dumme fordi vi ikke forstår at en så skadende næring, som olje, liksom skal være bra for miljøet? Nei. Fordi unge i dag tar innover seg de knallharde faktaene fra FNs klimapanel.

Hvis oljebransjen vil bli likt av ungdommen, bør de starte med å endre strategien sin og ta ansvar for en rask utfasing av olje og gass.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.