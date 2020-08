Folk ser ned på oss som går yrkesfag

Josefine Habberstad (18)

Hvorfor behandles elever som går yrkesfag annerledes enn andre videregåendeelever? spør lærling Josefine Habberstad (18). Thomas Brun / NTB scanpix

Jeg håper at vi som går yrkesfag kan den anerkjennelsen vi fortjener.

Da jeg hadde gått ti år på skolen med studieforberedende fag, var jeg glad for at jeg på videregående fikk muligheten til å velge yrkesfag. Jeg fikk en mer praktisk skolehverdag som ikke bare gikk ut på å sitte og høre teori hele dagen, noe jeg hadde gjort de siste ti årene.

Jeg har hørt og kjenner mange som ser ned på yrkesfag. De kan si «å ja, du går yrkesfag», som om jeg er dum som gjør det, eller fordi de tenker at jeg bare kan jobbe i barnehage fordi jeg ikke får til noe annet. Men hvem skal passe dine barn mens du er på jobb? Tenk hvor viktig det er for barnehagebarn å ha gode ansatte!

Verdien av å ta fagbrev

Det finnes mange fordeler ved å gå yrkesfag. Mye av undervisningen er praktisk, og én gang i uken er man i praksis. For eksempel kan du jobbe i barnehage, noe som gir deg masse nyttig erfaring som kan være fint senere i yrkeslivet.

Det er små klasser, noe som gjør at læreren ser deg og har tid til å gi deg den hjelpen du trenger. Det satte jeg pris på. Etter to år med yrkesfag venter to år i lære, da er du lærling. Som lærling tjener du egne penger, samtidig som du får mye erfaring og et fagbrev. Det er beviset på at du har fullført yrkesutdanning.

Josefine Habberstad (18) Privat

Behandles ulikt

Det er synd å se at mange ser ned på yrkesfag. I tillegg får vi en mye mindre avslutning enn de som har gått tre år på videregående. Jeg husker at da jeg gikk ut av annenklasse, som er siste året for oss som skal være lærlinger, fikk jeg bare karakterene i klasserommet, det var det. Mens de som går ut av tredjeklasse, har vitnemålsutdeling og taler. Hvorfor skal de som går tre år på skolen, få en mye større avslutning?

Jeg håper at de som går yrkesfag, også kan få en verdig avslutning og den anerkjennelsen de fortjener, slik at de kan se at det er fint og viktig å gå yrkesfag. Samtidig håper jeg flere vil velge yrkesfag, jeg har aldri angret på det valget.

