Dette innlegget er et svar til Filip Westad som 19. mars skrev i Si ;D at russetiden bør bli avskaffet.

Jeg er russ i år. Uheldigvis er russetiden mest sannsynlig avlyst på grunn av koronaviruset. Men jeg ønsker absolutt ikke at russetiden blir «avlyst» for godt, selv om jeg mest sannsynlig ikke får feire min avslutning på videregående skole.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Å skjære alle over én kam

Russetiden kommer med både fordeler og ulemper. For mange er russetiden glede, muligheten til å skaffe gode minner med gode venner og ta pause fra den slitsomme hverdagen. Og for noen er det en annen påminnelse på at man er ensom.

Men det kan vi gjøre noe med. Alle må ta initiativ til å inkludere andre rundt seg, og noen ganger bør man ta initiativ til å inkludere seg selv.

Russetiden handler om feiring av 13 års skolegang, glede og være sammen med venner. Det handler ikke om narkotika, fyll, bråk, vold og så videre.

Det har selvfølgelig hendt at mange tar i bruk narkotika, uttøver vold og drikker alkohol i russetiden, men alle er ikke slik.

Privat

Mange unge tar ansvar, er fornuftige og er klar over konsekvensene som kommer med dårlige valg. Å si at russen ruser seg, bruker vold og er ufornuftige er å skjære alle over én kam. Jeg mener det er det samme som å si at alle muslimer er terrorister og alle nordmenn rasister. For det stemmer absolutt ikke. Ikke døm all russ på grunn av noen av oss.

Kjære voksne, vis tillit

Ungdommen i dag røyker mindre, drikker mindre og er kanskje mer modne enn da dere var på vår alder. Vi er fornuftige unge mennesker som tar ansvar og tenker på omgivelsene rundt oss.

Kjære voksne, dere var russ en gang, hadde det morsomt og fikk minner for livet.

La oss få det samme. Vis tillit, og la oss være ungdom. La oss lære av feilene våre, og la oss skaffe minner for livet. Vi vil kose oss i russetiden og ha en pause fra den slitsomme hverdagen.

La oss være oss. La russetiden være i fred.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.