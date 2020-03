Hva skjer etter koronakrisen? Tiltak er satt i gang den siste tiden. Skoler, barnehager og universiteter er pålagt å stenge. Aktiviteter og sosialt samvær må begrenses.

Ingen vet hvor lenge dette vil vare, og mange ungdommer er usikre og redde for fremtiden. De tenker på om de vil få gjennomført skolegangen og eksamener. Dette går utover vår psykiske helse, for bekymringer er en belastning når man må leve med det hver dag.

Ingen må falle utenfor

Ungdommer som sliter med sosial angst og trekker seg tilbake til vanlig, kan være enda mer utsatt for konsekvensene av denne sosiale isolasjonen. Jeg syns tiltakene fra helsedirektoratet ble satt i gang altfor sent. Nå lurer jeg på om det samme kommer til å skje med planer rettet mot eventuelle ettervirkninger av tiltakene.

Jeg håper politikerne og voksne tar ansvar for unges psykiske helse i etterkant også. Politikerne må gi håp og løfter om at de vil ta ansvar, og at ting vil løse seg i fremtiden.

Unge er ikke en gruppe like mennesker der alle reagerer likt. Noen er sterkere psykisk enn andre. Noen er mer selvstendige og tar mer ansvar. Det må tas høyde for at ikke alle er like, og at vi skal ha alle med oss også etter koronakrisen.

Forsterket bekymring

Noen er mer engstelige og redde av seg. Dette kan lett forsterkes både under og etter denne perioden. Konsekvensene er at ungdommene kan bli mer ufokuserte og redde. Kanskje klarer de heller ikke å følge med på skolen eller å konsentrere seg om det de holder på med. Dette kan gjøre at de er mye våkne om natten og får lite søvn.

Mange ungdommer bekymrer seg også for besteforeldre, de som er mest utsatte i samfunnet. Noen har også foreldre som har helseproblemer eller skader. Dette gjør at de ser på korona som et stort problem og føler at de har et ansvar for å passe på foreldrene og holde dem friske. Kanskje tør de heller ikke å møte venner eller være med på sosiale aktiviteter fordi de er redde for å dra med seg smitte?

Konsekvensene av dette er at de kan bli mer engstelige og usosiale og trekke seg unna alt og alle.

Vis ansvar

Jeg mener derfor at de ansvarlige må prøve å ikke stresse ungdommer så mye. Mange ungdommer sliter mye fra før, og da hjelper det i hvert fall ikke at denne krisen håndteres dårlig.

Det hadde vært fint om dere hadde snakket om korona på en ordentlig, men beroligende måte. Noe av det viktigste kan være å fortelle at dette vil gå over. At det vil gå bra med de fleste, selv om det er en vanskelig periode nå.

