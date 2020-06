22. mai skrev jeg i Si ;D at hvis ikke regjeringen fant en løsning for barna i Moria, ville det være en aktivt usolidarisk ansvarsfraskrivelse. Fire dager senere kom regjeringen med noe de kaller en løsning, men som jeg fortsatt vil kalle en ansvarsfraskrivelse.

Går ikke foran

Regjeringens nye løsning sier ja til å hente barn fra Moria, men kun etter at minst åtte-ti land i Europa gjør det samme. Nå erkjenner altså regjeringen at barna i Moria fortjener å bli hentet, og at Norge burde gjøre det, men vi vil ikke ta ansvar først. En rekke andre land må gjøre det før oss.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det er allerede ti land som har sagt at de ønsker å evakuere, men ikke alle har begynt prosessen.

Hva hvis bare fem land gjennomfører det? Hverken nøden til barna i Moria eller ansvaret vi har for dem, blir noe mindre av det. Da velger vi ikke å gjøre noe med det.

Politisk spill

Når KrF og Venstre feirer dette som en løsning for barna i Moria, er det veldig misvisende. Hverken antall barn, tidspunkt eller om det egentlig kommer til å skje, er sikkert. Dette er ikke en løsning for barna i Moria, det er en løsning for regjeringen som ikke ønsker å snakke om det lenger.

Hvorfor skal vi forvente at åtte-ti andre europeiske land skal ta ansvar før vi gjør det selv? Hvorfor er ikke mennesker i nød prioriteten, i stedet for politisk spill?

Vi vil ha en europeisk dugnad, sier regjeringen, men løsningen deres gjør Norge til han som ikke dukker opp før resten er ferdig. Det er ikke å ta ansvar.

