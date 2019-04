I Norge bor det over 860.000 ungdommer mellom 13 og 25 år. Av disse er over 315.000 under 18 år. Ungdom i dag har ingen politisk stemme på nasjonalt nivå. Vi blir ekskludert fra de politiske avgjørelsene som omhandler oss og vår fremtid. Løsningen er enkel: Opprett et nasjonalt ungdomsråd!

Ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig rådgivningsorgan. Vårt mandat er å fremme ungdommens stemme i politiske saker og å representere ungdom i ulike sammenhenger.

Ingen påvirkningskraft

Per dags dato har vi ungdomsråd i kommuner og fylkeskommuner, men ingen representasjon på nasjonalt nivå. Dette er utrolig skuffende.

Vi opplever at ungdommens deltagelse på nasjonalt nivå er ikke-eksisterende, ungdom har ikke påvirkningskraft hos de øverste statlige organene i Norge, og ungdom får ikke være med å bestemme vår egen fremtid. Vi er ikke villig til å akseptere det.

Ungdom skal ha påvirkningskraft, ungdom skal bli hørt, og ungdom skal være med å bestemme, også på nasjonalt nivå. Ingenting om oss uten oss.

En plass på stortinget

Nasjonalt ungdomsråd vil gi ungdommen en klar og sterk stemme i dagens samfunn. Det vil gi oss og den fremtidige ungdommen en sikker plass på Stortinget.

Norges politikere har selv forpliktet seg til å følge barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen artikkel 12 sier tydelig at alle barn har rett til å si sin mening, og at deres mening skal bli tatt på alvor.

Vi mener det er på høy tid at ungdommens meninger blir tatt på alvor også på Stortinget.

Flere fylkesungdomsråd i Norge står sammen om og ønsker et nasjonalt ungdomsråd med møte- og talerett på Stortinget. Derfor har vi et spørsmål til dagens voksne politikere: Hvorfor har vi ikke et nasjonalt ungdomsråd?

Fylkesungdomsrådene som støtter leserinnlegget: Ingeborg Gjerdrum Foshaug på vegne av Ungdommens fylkesråd i Troms. Max Gårdvik Hoffman på vegne av Ungdommens fylkesråd i Nordland. Malin Måøy på vegne av Telemark Fylkesungdomsråd. Maiken Køien Andersen på vegne av Hedmark Ungdommens fylkesting. Marta Westman på vegne av Ungdommens fylkesutvalg i Trøndelag. Mads Suhr Pettersen på vegne av Finnmark Fylkesungdomsråd.

