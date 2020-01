Vi har nettopp gått inn i et nytt år. Årene går, økonomien vokser og vi eier enda flere unyttige ting. Hva skal jeg egentlig med den blinkende julenissen av plastikk jeg fikk til jul?

I 2019 ble Norge kåret til det beste landet å bo i 15. året på rad. Det har også blitt gjort omtrent 85 oljefunn, som vil eller kan bli vurdert for utbygging.

Dramatiske naturkatastrofer

Noen av de kraftigste skogbrannene noensinne har herjet i 2019. Ikke bare på ett sted, men på flere ulike kontinenter. I Amazonas, Australia, California og verdens nest største regnskog, Kongobassenget i Afrika.

Været i 2019 har også vært dramatisk, og naturkatastrofer har tatt mange liv. Orkanen Dorian i Bahamas, flommene i India og Bangladesh, i tillegg til flom og skred i Mosambik, Zimbabwe og Malawi, for å nevne noen. Og alle de 15 verste katastrofene kan kobles opp til klimaendringene, ifølge klimaforskere.

En 16 år gammel jente fra Sverige ble kåret av magasinet The Time til årets person. En 16-åring med et håp om å stanse klimaendringene. En 16 år gammel jente som under en klimadebatt i FN spurte hvordan toppledere våger å tenke på økonomisk vekst, når økosystemer kollapser rundt om i verden.

Og tusenvis av unge og voksne har brølt for klimaet mot Stortinget.

Så hvordan kan vi oppsummere 2019 med ett ord? Ekstremt? Forferdelig? Tankevekkende? For oss i Norge har det kanskje ikke vært så ille, men vi må ikke glemme at vi er en del av et større fellesskap.

Vi har et ansvar for våre medmennesker rundt om i hele verden. At vi har det bra bør ikke gå på bekostning av flere millioner mennesker andre steder i verden, og akkurat nå er det slik.

Grådighetens år

Jeg tror ikke det er så enkelt at vi kan oppsummere 2019 med kun ett ord. Men jeg tror mye av den utviklingen vi ser, skyldes grådighet. Mye vil ha mer. Og vi har mye. Vi reiser lengre, vi eier mer, vi kaster mye. Vi fråtser i goder. Goder som vi bare ser små konsekvenser av. Litt mer regn, litt mer varme.

«Er ikke gærent det» er bildeteksten på Instagram. Tilsynelatende blide mennesker flyter rundt på oppblåsbare flamingoer. Lange køer utenfor kjøpesentrene på Black Friday. Vi lever i en boble. Fattige land vil merke konsekvensene av klimakrisen først og hardest, og klimaendringene er en oppskrift på enda mer ulikhet, konkluderer FN-rapporten. Noen er fattige, fordi vi er rike.

Vi er rike, vi er veldig rike. Vi er heldige, vi er veldig heldige. Men vi er også grådige, vi er veldig grådige. Hvordan skal vi kunne bekjempe denne grådighetskulturen? Hvordan skal vi kunne være grådighetsbekjempere?

Jeg tror det handler om å gi slipp. Gi slipp på goder du egentlig ikke trenger. Gi slipp på kjøtt til alle måltider. Gi slipp på helgeturer til London. Gi slipp på de høye julegaveforventningene. Men det handler også om å gi. Gi tid til de som trenger det. Gi av dine penger. Gi av dine ting. Gi av deg selv.

For å snu denne grådighetskulturen, må vi starte nå. Vi må stikke hull på boblen før den svever så høyt at det blir for skummelt å hoppe ned. Ned med beina plantet på jorden.

