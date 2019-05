Denne talen var en av juryens favoritter i vår 17. mai-konkurranse for ungdom

Gratulerer med vel overstått nasjonaldag, kjære landsmenn! Jeg snakker til dere fra mitt hjerte med stolthet over å tilhøre det norske folk.

Jeg kommer fra Aleppo i Syria og kom til Norge for tre og et halvt år siden. Min barndom var veldig lykkelig og god.

Jeg hadde familie, venner og gikk på skolen, og det viktigste av alt var at jeg da bodde i et trygt land. Men så plutselig kom krigen som forandret alt, og hverdagen ble usikker.

Jeg kjente følelsen av å bo i et land der krig tvinger deg til å leve full av frykt, bekymringer og tap av dine nærmeste.

De fleste har sikkert sett bilder av hvordan krigen har rammet Aleppo og folket der. Det er veldig vondt og trist.

Fakta: 17. mai-konkurranse Hva ville du sagt om du sto på Slottsbalkongen på nasjonaldagen? Vi spurte unge mellom 13 og 21 år. Vi fikk inn over 200 bidrag.

Våre helter

Privat

22. juli 2011 forsøkte terroristen å ødelegge fredstårnet Norge og fredstilstanden helter som blant annet Max Manus, Gunnar Sønsteby og Eidsvoll-mennene har lagt grunnlaget for. Men han klarte ikke å ødelegge demokratiet, friheten, ytringsfriheten og likestillingen.

Verden er i forandring, og stadig nye problemer dukker opp. I dag møter vi den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig.

Flere har mistet og mister sine drømmer om å leve et trygt og godt liv. Det er ikke lett å starte fra null i et helt nytt og fremmed land og skape et helt nytt liv med en ny kultur og et nytt språk.

Norge er blitt et flerkulturelt samfunn, og dette er noe vi må fortsette å bygge opp for å oppnå en god felles fremtid.

Glad for å være her

Norge har lært meg at alle er likeverdige og har rett på et godt liv. I Norge er det rom for alle. Og det gode landet er rikt på ressurser og kan derfor sørge for velferd og frihet for alle medborgere.

Jeg er utrolig glad for å være her i Norge siden det ble umulig for meg å være i mitt hjemland. Jeg er glad for å få sjansen til å tale for det fredelige Norge og få feire landets bursdag med dere.

Gratulerer til alle dere som utgjør Norge, et fritt Norge som er i hjertet til hver og en av oss.

Et hjerte som er fullt av kjærlighet, samhold, likhet, respekt og verdighet. Norge er uten tvil et av de vakreste landene på jorden.

