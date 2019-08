I starten av august da jeg skrollet igjennom Facebook, kom jeg over et arrangement som flere i ungdomspartiet mitt var interessert i.

Jeg trykket selvfølgelig inn på «valgkamp kickoff» for å sjekke det. Tydeligvis var det en samling for de forskjellige ungdomspartiene før valgkampen startet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det virket gøy, og jeg fikk lyst til å delta, men like før jeg trykket på «skal», så jeg at det skulle være på en bar, og at man måte være fylt 18 år.

I dette tilfellet var det et utested i Oslo som sto som arrangør, men jeg reagerer likevel sterkt på at de i arrangementsbeskrivelsen påsto at de inviterte alle unge politikere, noe de overhodet ikke gjorde.

Hvordan kan de påstå at dette skal være et felles arrangement for ungdomspolitikere når utrolig mange er for unge til å delta det hele tatt?

Privat

Unødvendig

Det var ikke før et fylkesstyremøte i vår at jeg innså at det er visse arrangementer jeg går glipp av på grunn av alkoholservering. Vi ble informert om at det senere på kvelden skulle være en samling mellom partiene i regjeringens ungdomspartier. Men det var selvfølgelig på en bar – så 18 pluss.

Denne gangen var det ikke arrangert av et utested, men av regjeringspartienes ungdomspartier, noe som er enda mer urovekkende enn forrige eksempel.

Dette er ikke noe annet en utestengelse. Må man virkelig alltid ha disse arrangementene på steder der det serveres alkohol? Er det sånn at man må ha alkohol tilgjengelig for å snakke med noen fra et annet parti?

Aldersgrense 13 år

Flere av ungdomspartiene har 13 år som nedre aldersgrense for å kunne melde seg inn. Man burde ikke trenge å føle seg utestengt når man er gammel nok til å være innmeldt!

Personlig var jeg 14 år da jeg ble med i KrFU. Jeg gledet meg ikke bare til å møte folk fra mitt eget parti, men også andre engasjerte ungdommer som kanskje hadde et annet politisk syn enn meg selv.

Nå har jeg vært med i KrFU i omtrent tre år og vært med i Oslos fylkesstyre siden januar. Jeg har ennå ikke kunnet delta på et felles arrangement med noen av de andre ungdomspartiene. På grunn av alkoholservering.

Vi har alle ulike meninger om alkohol, noe man bør akseptere. Kanskje det er greit å drikke innimellom, men noen ganger kunne vi klart oss uten!

Skammer meg

Jeg skammer meg over politikken i Norge. Det er altfor mye fokus på fest og alkohol. Vi som ungdomspolitikere må skjerpe oss. Det er vi som er fremtidens politikere, og vi må være gode forbilder.

Vi må ta opp kampen imot utestengelse. For sånn som det er nå, er helt på tryne!

Og til dere som sitter og planlegger disse arrangementene, hva om det hadde vært deg? Hva om du hadde vært den eneste i fylkesstyre som var under 18 og visste at de andre kunne dra, men ikke du? Hadde du følt deg bra da?

Nei, det hadde du ikke!

