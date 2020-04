Jeg er jomfru. Jeg er snart 20 år gammel og har aldri hatt sex. Ikke fordi jeg ikke har hatt muligheten, men rett og slett fordi jeg ikke har hatt lyst.

For mange er det vanskelig å forstå mitt forhold til sex, og jeg har i mange år nektet å definere det. Livredd for begreper som gjør meg annerledes, har jeg til enhver pris unngått å fortelle folk om hvem jeg er og heller blitt en annen.

Ikke behov for sex

Når folk sa «du ser ikke ut som en jomfru», ble jeg kjempeglad. For da kom jeg unna med det. Jeg passet inn.

Begrepene skulle skade meg, definere meg og låse meg inn i en situasjon jeg ikke var klar for. Ordet «aseksuell» har fått meg til å gråte, og når noe treffer så hardt, er det vel en grunn til det.

Jeg har ikke behov for sex, hvorfor skal det være så vanskelig å innrømme det?

En verdig kandidat

Jeg har innsett at gjennom forskjellige ting som klær, sminke og oppførsel, har jeg prøvd å virke som alt annet enn jomfru. Jeg har villet at gutter skal se på meg som et seksuelt vesen. Ikke fordi jeg vil ha sex med dem, men for å få bekreftelsen av at jeg er en verdig kandidat. Jeg ønsket vel at de skulle bekrefte det jeg selv ikke kunne.

Tilbakemeldingene er ofte at jeg ikke ser ut som en jomfru. Selv om jeg bevisst prøver å få det stempelet, frustrerer det meg at en jomfru skal se ut på en bestemt måte. Hvordan ser egentlig en jomfru ut? Må jeg være kledd som en nonne for å bli akseptert som jomfru?

Privat

Undrende blikk og spørsmål

Personlig liker jeg jo det som ofte blir definert som «sexy»: kort, stramt og utringet. Jeg forstår at folk har et annet syn på sånt enn meg. Likevel tar jeg meg selv i å ønske at spillereglene for klær var mindre definerende enn som så.

Når jeg forteller folk at jeg er jomfru, møter jeg mange forskjellige reaksjoner. Alt fra ros og high fives til undrende blikk og spørsmål. Jeg hater å få ros når jeg forteller om at jeg aldri har hatt sex.

Kroppen sier nei

Jeg føler at folk roser meg fordi jeg gjør noe «riktig» og holder meg unna sex for å være «flink». Dette er ikke tilfellet. For meg er ikke å være jomfru et valg. På samme måte som dere har sex fordi dere har lyst, holder jeg meg unna fordi jeg ikke har lyst. Vi gjør jo kun det kroppene våre forteller oss at er riktig.

Jeg vet ikke den nøyaktige grunnen til at jeg er jomfru. Kanskje jeg ikke har lysten? Eller kanskje jeg bare ikke er klar? En blanding? Eller noe helt annet. Men uansett hva grunnen er, prøver jeg nå å akseptere meg selv for den jeg er.

Sårt og forvirrende

Det er veldig rart for meg å skrive om dette. Dette er et tema som har vært så sårt og så forvirrende for meg i alle år. Og ikke minst, noe jeg alltid har unngått. Men likevel står jeg her nå, totalt i min egen sannhet. For første gang med fullt navn. Uten egentlig noe annet formål enn å vise flere som meg at dere ikke er alene.

Men mest av alt står jeg her for meg selv.

