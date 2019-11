Vi reiser som aldri før, og reisene våre til Thailand, Mexico og Sør-Afrika blir dokumentert på sosiale medier for venner og bekjente. Er det ikke fantastisk å være en del av denne generasjonen som har hele verden for sine føtter?

Men med denne enorme friheten kommer også et ansvar. Et ansvar som vi ofte kanskje ikke er helt klar over. Nemlig å bruke sosiale medier på en riktig og etisk måte.

Privat

Hvordan fremstiller vi landet vi besøker? Hvordan fremstiller vi kulturen? Lokalbefolkningen?

Fremstill nyansene

For tiden befinner jeg meg på Madagaskar, hvor jeg skal bo i et halvt år. Det er et land som står i enorm kontrast til Norge, på godt og vondt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det kan være lett å ta bilder av fattige gatebarn som leker sammen. Utsagn som ”se de fattige, søte, små barna!” klinger overraskende bra. Men selv om dette er noe av realiteten, er det likevel ikke hele bildet. Madagaskar er så mye mer enn fattigdom! Imøtekommende mennesker, et unikt dyreliv og flott landskap er bare noe av det landet har å by på.

Stereotypen om at mennesker i Afrika er fattige og trenger vår hjelp, er både skadelig og ydmykende.

Vi har to valg når vi reiser til andre land og kulturer. Det ene er å legge ut bilder og innlegg som forteller verden en stereotypisk historie, og som bekrefter de inntrykkene mange allerede har. Alternativ to er å bruke muligheten man har, til å beskrive en mer sammensatt verden.

Det finnes alltid to sider av en sak. Selv om landet man besøker, sliter med problemer som fattigdom, politisk uro eller dårlig infrastruktur, skjer det ofte positive endringer på samme tid.

Man kan i stedet fokusere på at situasjonen er kompleks og komme med informasjon om nyansene.

Barn er ikke attraksjoner

I møte med barn er hvordan man bruker sosiale medier, ekstra viktig. Jeg har selv gått i fellen og lagt ut bilder av barn på turer jeg har vært på, uten å ha spurt om tillatelse.

I Norge er man veldig nøye på at man må spørre om lov før man legger ut bilder av barn, men merkelig nok blir dette ofte glemt så fort vi forlater landet.

Å spørre om tillatelse før man legger ut et bilde, er like viktig enten man er i Norge eller i utlandet.

Det er også viktig å tenke over hvorfor man velger å legge ut bilder av barn. Er det et barn du kjenner og som du har tilbrakt tid sammen med, eller er det barn du ikke engang husker hva heter?

Selv om barn ofte gir mange ”likes”, er det viktig å huske på at de ikke er turistattraksjoner.

Fremstill gjenkjennelig

Sammenlignet med andre samfunnsproblemer kan etisk bruk av sosiale medier virke lite og ubetydelig.

Likevel tror jeg det er utrolig viktig å være klar over hvordan man bruker sosiale medier, spesielt i dagens verden hvor det er lettere enn noen gang å jobbe som frivillig, studere eller dra på ferie i utlandet.

Fremstill mennesker på en verdig og gjenkjennelig måte! Vi har kanskje ulik bakgrunn, kultur og levemåte, men vi er likevel likere enn vi ofte velger å tro.

