Forsvarssjefen har uttalt at han trenger flere soldater. Samtidig frykter Frps utenrikspolitiske talsmann, Christian Tybring-Gjedde, at for få mennesker gjennomgår førstegangstjenesten. Derfor ønsker han å innføre en form for tvungen militærtjeneste.

Privat

Man skulle tro en representant fra et parti som kaller seg liberalistisk, skulle vært imot slike totalitære ordninger. Tydeligvis ikke.

For det første er det meget lite effektivt med tvungen militærtjeneste. Det tvinger produktive unge mennesker til å miste viktige inntekter de ellers ville fått.

Å tvangssende ungdommer i militæret fratar dem muligheten til å bidra til samfunnet med verdiskapning, samtidig som samfunnet går glipp av verdiene ungdommene ville skapt et annet sted enn i Forsvaret.

Fredstiltak

Vi er imot å tvinge mennesker i militærtjeneste, dog ikke nødvendigvis betalt militærtjeneste. Den kan vi godt øke slik at den tilsvarer etterspørselen av soldater.

Arnt Rune Flekstad

Å betale mennesker det de fortjener for arbeid de gjør, er selvsagt bra og rettferdig.

Det betyr også at kostnadene for en stat er lav under fredstid og høy med krig. Ser man utenrikspolitikk i et helhetlig perspektiv, er dette et knakende godt antikrigstiltak! Dette gir staten incentiver til ikke å gå i kostbare kriger og inngå konflikter med andre land som kan lede til det.

Til slutt vil vi påpeke at det virker ulogisk og paradoksalt å argumentere for at tvungen militærtjeneste bidrar til å beskytte norske «frihetsverdier». Vi vil påstå at det er nettopp disse frihetsverdiene man ødelegger med tvungen militærtjeneste.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

For hva kan rettferdiggjøre å fjerne den grunnleggende personlige friheten til unge mennesker med hele livet foran seg? Dersom det er friheten man mener er viktig, burde man være imot tvunget militærtjeneste.

En form for slaveri

Tvungen militærtjeneste innebærer nemlig at mennesker tvinges av staten til å være soldater mot sin egen frie vilje.

Det rokker ved den fundamentale rettferdighetsfølelsen og går imot tanken om eierskap til egen kropp og eget liv.

Det er nedverdigende at unge mennesker skal kastes i leir og blindt adlyde folk de aldri har møtt.

Vi er fristet til å kalle en spade for en spade og faktisk kalle det en form for slaveri. Dersom dette blir innført, håper vi borgerne fordømmer og blånekter slike grove moralsk forkastelige overtramp, sånn at ordningen råtner på rot!

Slaveriet ble avskaffet i Vesten på 1800-tallet. La oss holde det slik.

Les flere unge perspektiver på Forsvaret:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.