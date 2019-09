De siste dagene har det vært mye diskusjon rundt Greta Thunbergs tale under FNs klimatoppmøte. Den tordnende talen gjorde én ting klart: Vi er lei av å være miljøvernere, men vi gir oss aldri!

Vi er lei av å kjempe for en sak og delta i demokratiet som barn og unge, men i stor grad bli møtt med hersketeknikker, hets, sjikane og trusler.

Enda mer bekymringsfull enn innholdet i Gretas tale er reaksjonene på den. Når Greta og andre engasjerte barn og unge får høre at vi er hjernevasket, burde tvangsmedisineres, brenne i helvete eller redde klima ved å ta vårt eget liv, burde en alarm ringe.

Noen av meldingene

Tidligere i år var jeg en av ungdommene som arrangerte klimastreiker. Som følge av det fikk jeg og mine engasjerte venner en dose med tilbakemeldinger som skulle ha blitt slettet, ikke delt.

Jeg velger likevel å dele noen av dem her for å vise hvordan det er:

Vi blir behandlet både som uerfarne barn og uverdige mennesker, som har levd for lite til å skulle ha lov til å ha en mening om fremtiden vår – selv om det er vår fremtid det er snakk om!

Jeg er 20 år, og det er ikke lenge siden jeg gikk ut av videregående. På skolen lærer man om god og dårlig retorikk. Man lærer at man skal kunne debattere og vinne en diskusjon ved å holde seg saklig. Ikke gjennom å gå til personangrep og ty til stygge uttalelser. Man skal begrunne sine meninger og ikke skrive rett fra leveren.

Men ironisk nok ser det ut til at det i dagens ordskifte ofte kun er barn og unge som husker hvordan man snakker saklig og har god folkeskikk.

Skremmende

Det er skremmende at det ikke reageres sterkere på at voksne uttaler seg så grusomt om unge som bare bryr seg mer om sin egen fremtid enn foreldregenerasjonen gjør. I stedet reagerer man på at ungdommen engasjerer seg tidlig politisk.

Takket være internettet er det lettere å ta del i diskusjoner og å kommentere meningene til andre enn før. Det er positivt på mange måter, men det er tydelig at det er flere her i Norge som ikke burde ha tilgang til kommentarfeltene.

Det er takket være bevegelser, engasjement og aktivisme at kvinner fikk stemmerett, at hudfarge ikke bestemmer bussetet ditt og at skeive får holde hender i det offentlig rom.

Disse bevegelsene møtte også mye motstand, men de holdt sammen.

En sammensatt gruppe

Forskjellen på bevegelsene nevnt over og miljøbevegelsen er at de førstnevnte var koblet spesifikt opp mot undertrykte menneskegrupper. Klimakampen går på tvers av grupper.

Vi er ungdom i Norge, barn i Afrika, voksne i Asia. Vi er skeive, vi er hetero, vi er religiøse, vi er ateister, vi er fra hele verden med alskens bakgrunner.

Vi er et mye større samfunn enn mange andre bevegelser, og i det ligger det et enormt potensial til å slå ned på hets, sjikane og trusler.

Neste gang dere ser noen som utsettes for dårlig debattstil med hat og hersketeknikk, kommenter heller støttende og saklig istedenfor å tenke at de som blir utsatt, klarer seg. Det er tungt å føle seg alene.

Endring i verden kommer, om man vil det eller ei. Jeg foreslår at man holder sammen istedenfor å kjempe mot hverandre.

