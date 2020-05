Da jeg så og hørte om russ som rullet til tross for myndighetenes råd og sterke oppfordringer, ble jeg irritert.

En skjermdump tatt av en mail fra politiet har gått viralt blant russen. I mailen står det «Ja, dere kan rulle, men følg retningslinjene slik som alle andre».

Dette har mange russ oppfattet som et grønt lys og begynner å rulle i russebussene. De ruller i grupper på rundt 30 personer, uten å overholde den avstanden som det blir sterkt oppfordret til.

Ventet med feiringen til juni

Da vi i Russens Hovedstyre i Oslo og Viken ba russen ha 15. juni som en fellesstart for feiringen, var det for at alle russ skulle få en lignende russefeiring forskjøvet med to måneder.

Vi valgte også denne datoen fordi da ville myndighetene få tid til å få kontroll på viruset og løsne opp på tiltak som var på plass.

Nå som mange russebusser velger å rulle før myndighetene sier det er forsvarlig med så store grupper, setter de i fare russetiden til alle ungdommene som velger å vente.

Ødelegger for andre

Jeg frykter at smittespredning kan øke hvis flere velger å ta slike uansvarlige valg. Jeg vil ikke at min russetid skal være spolert, når jeg sammen med mange andre har vært flink til å følge myndighetenes råd. De aller fleste russ forstår alvoret med epidemien, og deres russetid skal ikke gå tapt fordi noen ikke klarte å holde seg hjemme i noen uker til.

Epidemien vi befinner oss i, er kjip, men den har også ført til en nasjonal dugnad. Hele landet har stått samlet på solidarisk vis.

Helseminister Bent Høie har skrytt av årets russekull fordi vi har vært flinke til å sette vår feiring på pause. Høies ord kan fort bli trukket tilbake hvis flere begynner å feire før myndighetene melder om at det er forsvarlig.

Så, til russen det gjelder: Å rulle nå og muligens sette russetiden til mange tusen russ i fare er egoistisk, usolidarisk og uansvarlig.

