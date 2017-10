Nå har jeg både lest et innlegg fra moren til en 22 år gammel rusmisbruker og en politibetjent som skremmes av ufarliggjøringen av Cannabis på trykk i Aftenposten henholdsvis 22. og 26. september.

Hvis cannabis er så farlig og skummelt som enkelte skal ha det til, synes jeg det er merkelig at dette ikke blir et regulert produkt.

Se til historien

Brennevin var mellom 1916-1927 et ulovlig produkt i Norge. Forbudet stoppet ikke nordmenn i å konsumere alkohol. Tvert imot skal det ha vært en kraftig oppblomstring av hjemmebrenning, i følge norgeshistorie.no.

Så hva var egentlig det sikreste? Lage et statlig regulert alkoholutsalg med grenser på salgsprodukter, eller «svarte» virksomheter uten grenser?

Vi endte i hvert fall opp med Vinmonopolet, der man kan kjøpe alkohol på opptil 60 prosent.

Er det ikke ut i fra denne erfaringen ganske logisk at regulering vil øke sikkerheten for cannabissalget også? Dersom det ulovlige markedet blir nødt til å konkurrere med lovlig salg, tror jeg folk velger trygghet og sikre rammer fremfor et marked der de ikke kan være 100 % sikre på produktet som kjøpes.

Selv om jeg vet at det finnes folk som kjøper alkohol i svartebørsen, kjenner jeg ingen som gjør dette. Derimot vet jeg om flere som bruker cannabis som må gjøre det.

Flere vil påstå at alkohol og cannabis ikke er sammenlignbart, men jeg forstår ikke på hvilken måte den ene er så mye verre enn den andre.

Forskning viser at alkohol er mer skadelig enn cannabis, blant annet fordi sjansen for å ta overdose av cannabis er lav.

Hjelp fremfor straff

Det er viktigere er at de som trenger hjelp, faktisk får den, slik at de kan komme raskest mulig tilbake til samfunnslivet. Ikke bare er dette viktig for den rusavhengige, men for samfunnets helhet.

Som moren til den 22 år gamle rusavhengige sier, er straffeforfølgelse en tung belastning som gjør vondt verre.

For meg virker det naivt å ønske at unge skal slutte «å ruse seg», uten å gå for noen tiltak som kan endre mønsteret. Et regulert salg betyr ikke at færre konsumerer, men salg under trygge rammer vil utkonkurrere svartebørsen, som er inngangsdøren til de farlige rusmidlene.

Jeg tror det viktigste er å fjerne det ulovlige narkosalget, og da tror jeg at man må starte med tiltak som funker.

