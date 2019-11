Den siste tiden har det vært snakk om klimasaken rundt om i verden. Et inngrep vi nordmenn har vært veldig stolte av og snakket frem, er at flere bruker elbiler.

Samtidig får vi høre om barn helt ned i fireårsalderen som blir utnyttet som gruvearbeidere i Kongo. Barna skal utvinne kobolt, en viktig del til blant annet elbilen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Spørsmålet er hvordan vi kan godta at miljøkampen ser ut til å gå på bekostning av barn?

Lidelser langt unna

Ifølge UNICEF blir mange barn tvunget til å arbeide på grunn av fattigdom. Barn som arbeider får sjeldent tilstrekkelig skolegang. Barnearbeid skader ikke bare hvert enkelt barn, men også hele landet.

I Norge er det derimot et sterkt lovverk som forbyr barnearbeid og som beskytter barn fra utnyttelse. Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel lov til skole og helsehjelp.

Jeg tror at årsaken til at vi i Norge ikke reagerer på barnas situasjon i land som Kongo rett og slett er fordi barnas lidelser skjer så langt unna oss.

Det er antagelig lettere å reagere med empati når barn har det vondt i Norge, enn hvis det er mange tusen kilometer unna.

Vi ville krevd umiddelbar endring

Samtidig mener jeg at medier har et ansvar for belyse denne problematiske siden ved økende elbil bruk. Men hver og en av oss har også et ansvar for å stille krav til produsentene om etisk forsvarlig produksjon.

La oss ta et tankeeksperiment.

Hvis det hadde vært norske barn som bokstavelig talt måtte jobbe livet av seg for at andre mennesker skulle få nyte en fin og ny mobil, eller kjøre rundt i en elbil, ville vi da godtatt det?

Jeg tror at sannsynligheten er stor for at vi ikke ville gjort det. Vi ville sørget for umiddelbar endring for barna, og vi ville blitt skeptiske til hvordan elbiler og mobiltelefoner ble produsert.

Hvorfor reagerer vi ikke da på barnearbeid i Kongo?

Vil du lese mer fra våre Si ;D-skribenter? Ta en titt på disse:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.