Det har det vært mye snakk om at flere bør bruke elbil. og at det er bedre å ta tog enn fly. Det har også vært mye snakk om hvorvidt man bør slutte å bore etter olje. Dette er store og viktige problemstillinger, men det er ikke så lett for oss unge å gjøre noe med akkurat disse tingene.

Noe vi ungdommer imidlertid kan tenke litt mer på, er hvor klærne vi bruker kommer fra og hvordan de spiller en rolle i klimakrisen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Store klimaspor

Klær er årsaken til hele åtte prosent av verdens klimagassutslipp. Det tilsvarer 3990 millioner tonn karbondioksid. Det er vanvittig mye. Klesproduksjonen på verdensbasis har også doblet seg fra 2000 til 2014.

Tall fra FNs miljøorganisasjon sier at klesindustrien er verdens nest største vannforbruker. Moteindustrien alene produserer 20 prosent av verdens avfallsvann. For å produsere ett enkelt par med jeans blir det brukt cirka 7000 liter vann.

Etterspørselen etter klær er også ventet å stige med to prosent årlig, mens antall ganger vi bruker hvert klesplagg faller. Men hva kan man egentlig gjøre?

Tenk deg om

Klær er ikke noe vi kan kutte ut, men trenger vi egentlig så mange klesplagg? Det er viktig å spørre seg selv: Trenger jeg egentlig dette plagget, eller synes jeg bare det var fint for anledningen? Hvis alle kun kjøper det de trenger, utgjør det en enorm forskjell.

Du kan også sjekke hva klærne du kjøper er laget av. Klær som for eksempel er laget av polyester, er ikke særlig bra. Polyester er plast, og når du da vasker et plagg av polyester, vil mikroplast fra plagget havne i vaskemaskinen og mest sannsynlig videre ut i havet. Bomull eller ull derimot inneholder ikke plast, og disse plaggene holder seg ofte fine lenger.

Hvis du er så uheldig å ødelegge noe eller slite hull i noe, er det som oftest ikke helt ødelagt. Det er stor sannsynlighet for at det lett kan fikses. Kanskje har du en tante eller en bestemor som kan hjelpe deg med å sy om?

Gi plagget nytt liv

I det siste er det blitt veldig mye mer populært å arve, kjøpe klær på bruktbutikker eller lage nye klær av gamle. Det er jo både bra fordi det er gjenbruk, og ikke minst kult at ikke alle andre har de samme klærne som deg.

Hvis du for eksempel har fått hull i buksen din, kan den se dødskul ut om du klipper av beina, så det blir en shorts. Eller så kan du bruke stoff fra en slitt T-skjorte til å lage et mønster som dekker over hullet. Så enkelt har du gitt plagget ditt nytt liv.

Tenk litt mer på dette hver gang du står i klesbutikken og vurderer om du skal kjøpe noe nytt. Husk at alt du gjør, har noe å si for kloden vår. Hvis alle hjelper til, utgjør det en stor forskjell.

