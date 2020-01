Jeg er lei av hvordan mediene fremstiller det å være født i feil kropp. Helt siden tema ble belyst, har det ikke vært mangel på solskinnshistorier om hvordan livet er for disse personene.

Selvsagt har det vært enkelte ganger der det har kommet frem hvordan personer har slitt med prosessen de står i. Problemet er bare at solskinnshistoriene og menneskene bak dem, er historiene som har fått mest fokus.

Menneskene som blir representert i disse solskinnshistoriene, har mange følgere, blir intervjuet på TV, tjener penger og vinner priser. De har det som fremstår som gode og normale liv.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Men veldig mange mennesker som er født i feil kropp, har ikke de samme solskinnshistoriene. Svært mange har store utfordringer knyttet til psykisk helse i forbindelse med situasjonen de er i.

Mange får ikke hormoner og operasjoner ettersom de ikke er «trans nok», og det er mennesker som ikke klarer å akseptere seg selv på grunn av sin religiøse tro.

Fikk høre at helvete venter

Det er ikke sånn at det å være født i feil kropp vil gjøre deg til en kjendis over natten. Det er ikke slik at det å være født i feil kropp gir deg mulighet til å dra på eventer og intervjuer, få følgere på sosiale plattformer eller komme på forsiden av moteblad. Nei, det er langt ifra hvordan det er for de aller fleste.

Jeg har opplevd å bli invitert til bønn med religiøse ledere, og da jeg spurte hvordan vår tro stilte seg til det å være født i feil kropp, ble jeg fortalt at jeg ikke må bidra til å spre «tankegangen».

Jeg fikk høre at jeg ikke er gammel nok til å vite hvem jeg er, og jeg er blitt fortalt at jeg kommer til helvete. At jeg er en synder som endrer på Guds skaperverk. Hvem er det som har dekket slike historier de siste par årene?

Hvor er oppmerksomheten, applausen og anerkjennelsen til de menneskene som har turt å stå frem med sine sterke historier? Hvor er prisene og intervjuene til de menneskene som har turt å leve som seg selv, til tross for motgang fra det religiøse miljøet rundt dem?

Vi trenger flere historier

Det å være en stemme for de stemmeløse kan være spesielt vanskelig når man har sterke historier eller ikke føler seg trygg i miljøet sitt. Hadde jeg klart å skrive dette dersom jeg ikke var anonym? Svaret er nei. Men jeg skriver det likevel i et håp om at jeg kan belyse flere sider av hvordan det er å være transperson.

Det er viktig å få frem at det ikke bare finnes én side av det å være født i feil kropp, men mange flere. Blant annet mange sider med mye smerte, både fysisk og psykisk.

Man kan kanskje være redd for å vise frem sterke historier, fordi man er redd for at det skal hindre folk i å stå frem som seg selv blant venner, familie, klassekamerater, i trossamfunnet og lignende.

Men det må komme tydeligere frem at det å være født i feil kropp, for de fleste, ikke bare er en dans på roser. Det kan mange ganger oppleves som et helvete på jord.

Respekt og nestekjærlighet

Det er også viktig å huske på at det går an å respektere mennesker som man ikke deler samme verdier og holdninger med. Det går an å respektere en som er født i feil kropp, uten at man er enig i at det er greit.

For hadde man klart å respektere hverandre, uansett holdninger, verdier, seksualitet og religion, ville verden ha vært et fredeligere sted.

Vi bør behandle mennesker på den måten vi selv ønsker å bli behandlet. Dette krever ikke aksept, men respekt og nestekjærlighet.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.