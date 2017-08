Sex og livmor: Må valg begrunnes? Nei. | Indianna Rue

Hvorfor må vi alltid begrunne våre valg, spesielt om vi ikke har lyst til noe? «Kom an!» - «Du kommer til å endre mening».

Vi hører det hver eneste dag, i alle mulige scenarioer. Det verste er når folk ikke gir seg, når folk går lengder for å prøve å overtale deg til å gjøre noe du ikke har lyst til.

Har ikke lyst på egne barn

Hvorfor er det så vanskelig å akseptere at noen ikke har lyst til noe? Jeg har lenge sagt at jeg ikke har lyst på egne barn.

Hvorfor ikke? Jeg kommer jo til å ha lyst på det en dag? Alle får jo barn?

Nei, det er faktisk ikke sånn. Hvorfor kan jeg ikke være like lykkelig med et barn som er adoptert? Fordi det ikke er laget i min livmor? Det er helt idiotisk.

Et annet godt eksempel er sex. «Alle har det». Men hvordan er det for aseksuelle mennesker som ikke føler seksuell tiltrekning til andre?

Hvordan er det for de som er i et forhold, men har nedsatt sexlyst? Det er på en måte ikke sosialt akseptert i dagens samfunn.

Et forhold kan jo ikke fungere uten sex? Jo, det kan det faktisk.

Null krav

Jeg synes det er rart at man ikke bare kan akseptere at noen kanskje aldri kommer til å ha lyst til en ting.

Jeg synes det er trist at mange føler at de må ha samleie for å tilfredsstille partneren sin, når lysten ikke er der.

Jeg synes det er grusomt at så mange er blitt utnyttet, og det er utilgivelig at noen må oppleve at et nei ikke er nok.

Respekter det når noen ikke vil noe. Du har null krav på å vite begrunnelsen. Et nei er et nei, ferdig med det.