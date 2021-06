Vil vi gjøre de samme feilene som foreldrene våre?

Sivert Refsdal (16) Natur og Ungdom

Alle nordmenn var ikke motstandsmenn under krigen. Ikke alle ungdommer er flinke og engasjerte, skriver Sivert Refsdal (16), 2. nestleder i Innlandet Natur og Ungdom. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ungdom er ikke bygget av noe annet magisk materiale enn voksne.

Som engasjert medlem av Natur og ungdom havner jeg ofte i diskusjoner med voksne. Noen vil gratulere og applaudere, mens andre vil diskutere eller kverulere.

Det er gøy å prate med voksne. Ja, til og med dem som er uenige eller frekke. Uansett hvilke voksne jeg snakker med, mener de aller fleste at ungdom er mye flinkere og mer engasjert enn de selv var.

De mener ungdom er håpet. Jeg mener derimot at dette er å skjære alle over én kam.

En hvilepute

Ungdom gjenspeiler den voksne befolkningen. Vi er ikke bygget av noe annet magisk materiale. Når voksne sier at ungdom er flinke og engasjerte, er det å gi en hel gruppe æren for noe et fåtall av oss har gjort. Det blir en hvilepute for mange ungdommer.

Sivert Refsdal (16), 2. nestleder i Innlandet Natur og Ungdom. Foto: Privat

For sannheten er at det er like mange ungdommer som voksne blant dem som ikke bryr seg. Vi er faktisk ikke noe bedre. Alle nordmenn var ikke motstandsmenn under krigen. Ikke alle ungdommer er flinke og engasjerte.

Det som skiller oss fra de voksne, er at vi unge er i en fase i livet der vi må ta mange flere valg enn voksne. Vi tar store og små valg hver eneste dag. Alt fra valg av venner til valg av filter på sosiale medier. Alle valgene vi tar, gjør oss til dem vi er.

Vi ungdommer har fortsatt muligheten til å velge å være med og redde verden. For de fleste voksne er det for sent. Mange foreldre går derfor inn i historiebøkene som generasjonen som skapte problemer som barna deres må fikse.

Grådige og egoistiske

Noen av foreldrene våre prøvde sikkert å fikse problemene, men i det store bildet har mange voksne vært grådige og egoistiske. Vil vi gjøre de samme feilene som foreldrene våre?

De fleste leserinnleggene jeg har skrevet, har handlet om at voksne må gjøre noe for klimaet, hvis de virkelig elsker barna sine. Nå er jeg lei av det.

Derfor vil jeg heller henvende meg til de håpefulle ungdommene som leser dette: Du kan være akkurat det verden trenger.

Hvis du vil være den viktige forskjellen og det sårt trengte håpet. Hvis du stoler på 97 prosent av verdens klimaforskere. Hvis du vil være blant heltene dine barn kan lese om i historieboken på skolen. Da bør du engasjere deg.

Meld deg inn i en organisasjon som jobber for god klimapolitikk. Små grupper med engasjerte mennesker har endret verden før, og vi skal gjøre det igjen. Kommer vi til å løse klimakrisen? Det er ikke et spørsmål.

Vi skal løse klimakrisen. Vi gir oss aldri.

