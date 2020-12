Vi er klare til å bestemme

Marie Tjelta (18) Listekandidat for Miljøpartiet de Grønne i Rogaland

14 minutter siden

Når unge er underrepresentert på Stortinget, er det et demokratisk problem, skriver Marie Tjelta, listekandidat for Miljøpartiet de Grønne i Rogaland. Foto: Privat

Vi kan ikke la de eldre sende oss inn i en fremtid uten et trygt klima.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Gjennomsnittsalderen på stortingsrepresentanter er 46,1 år. Flertallet av representantene er menn. Disse menneskene er politikerne som er med på å styre landet vårt, og de har en enorm innflytelse på landets og de unges fremtid.

Dette er et demokratisk problem som vi må endre på.

Undersøkelser viser at klimasaken er viktigst for dem som er mellom 18–30 år. Dette er også aldersgruppen som er minst representert på Stortinget. De eldre som skal levere Jorden videre til oss yngre generasjoner, skal bestemme hvordan vår fremtid skal se ut.

Det er ingenting annet en udemokratisk. Det er på tide at flere unge, spesielt flere kvinner, kommer inn på Stortinget under stortingsvalget 2021.

Jeg er selv politisk aktiv som nestleder for Grønn Ungdom Rogaland. Jeg er 18 år, men jeg er er valgt til en av kandidatene til Miljøpartiet de Grønne Rogalands stortingsliste.

Nå nylig ble Ulrikke Torgersen (23) og Vårin Sinnes (20) valgt til første og tredje kandidat til Rogaland MDGs stortingsliste. Ulrikke som er førstekandidat, har stor sannsynlighet for å komme inn på Stortinget. Over hele landet har MDG fått unge kvinner som førstekandidater.

Må slippe tak

Med andre ord: Om MDG bikker sperregrensen, vil det komme en bølge av unge folk på Stortinget neste høst. Dette er veldig sunt for Norge, og jeg ønsker at hele Norge skal tenke på dette når vi stemmer ved valget i 2021.

Klimakrisen er allerede i gang. Vi kan ikke la voksne fortsette å sende oss inn i en utrygg fremtid uten stabile næringer eller trygt klima. Det har de allerede sørget for i alle år.

Vi må få inn et ungt blikk på politikken i Norge om vi skal forme en bra fremtid.Det er ikke et spørsmål om de unge vil på Stortinget eller ikke, for det vil de. Spørsmålet er om de gamle klarer å gi fra seg noe av makten sin.

De unges valg

Tidene forandrer seg, og politikken må følge med i den utviklingen. La de unge slippe til! Det er ikke rett at de eldre skal forme vår tid og neglisjere den store klimakrisen vi befinner oss i.

Krisen som kommer til å ramme oss unge og alle våre etterkommere.

Når unge er underrepresentert på Stortinget, er det et demokratisk problem. Et problem som får konkrete konsekvenser for politikken som føres. Norge trenger unge kvinner som er klare til å ta opp de viktige kampene og skape en trygg og stabil fremtid for oss alle.

Les også Hvem bør våre folkevalgte være?

Les også Vi trenger kvotering i politikken

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.