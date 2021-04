Alle muslimer har hver sin grunn til å faste

Arina Aamir (15) Leder for mangfold og inkluderingskomiteen i Ungdomsparlamentet

46 minutter siden

Den muslimske fastemåneden ramadan begynner tirsdag 13. april. Foto: Vidar Ruud / NTB

Jeg får muligheten til å forstå hvor heldig jeg er som bor i Norge.

Nå er nok en gang fastemåneden til muslimene her. Måneden ramadan bruker vi muslimer til å faste fra soloppgang til solnedgang. Selv om denne måneden kommer igjen hvert år, blir jeg som muslim alltid stilt de samme spørsmålene.

«Hvorfor faster du egentlig?» «Hvorfor gidder du?» «Går det ikke greit om du drikker bare et glass vann?»

Dette er nok spørsmål de aller fleste norsk-muslimer har fått høre én eller annen gang. Nå vil jeg forsøke å svare på de spørsmålene.

Ikke ta noe for gitt

Alle muslimer har hver sin grunn til å faste. Noen velger også å ikke faste. Dette er opp til den enkelte av oss. Men hovedgrunnen til at vi muslimer faster, er fordi det står en setning i Koranen som sier at «fasting er bedre for dere enn dere vet».

Fakta Om ramadan Tirsdag 13. april begynner ramadan i Norge.

Fastemåneden ramadan er den niende og helligste måneden i den muslimske kalenderen. Under fasten skal muslimer ikke spise eller drikke fra daggry (ca. en time før soloppgang) til solnedgang.

Syke, gravide, eldre og barn er fritatt fra fasten.

Avslutningen av ramadan markeres med høytiden id al-fitr. I år blir det id-feiring 13. mai. Vis mer

Derfor skal man bruke denne måneden til å reflektere over sine avgjørelser, forbedre seg selv og bruke tiden på å tilbe Allah. Denne måneden er til for å få oss til å innse hvor uforutsigbar verden kan være. At du kan gå fra å ha alt, til å ha ingenting. Ingen måltider er en selvfølge, og det er det viktig at man tar til seg.

Likevel er det individuelt for hver muslim hvorfor man velger å faste. Noen faster for å komme nærmere Gud, andre faster for å bli et bedre menneske. Noen faster også fordi alle rundt dem gjør det.

I solidaritet

Min grunn er for at jeg skal få muligheten til å forstå at jeg er heldig som bor i Norge. At jeg er heldig som har et hjem å gå til, et tak å sove under, mulighet til å få rent drikkevann fra kranen. Og jeg har tilgang på så mye mat som jeg bare orker.

Når jeg er i en situasjon hvor jeg faster, blir alt dette snudd på hodet. Alt jeg ser på som en selvfølge, blir fort om til en takknemlighet. Veldig tidlig inn i fasteperioden innser jeg hvor privilegert jeg er som nordmann.

For ikke alle har det like enkelt som oss. Ikke alle har et hjem å gå til. Ikke alle har tilgang på rent drikkevann. Og ikke alle vet når de står opp om morgenen, om de kommer til å få mat. Så det er i solidaritet med disse menneskene jeg faster.

Arina Aamir (15), leder for mangfold og inkluderingskomiteen i Ungdomsparlamentet Foto: Morten Uglum

Mange tror at fasting er tortur. Det finnes derimot mye forskning som viser at det ikke vil gi kroppen helsemessige skader. I noen tilfeller er det også sunt. Men av hensyn til vår egen helse finnes det også noen unntak. For eksempel skal ikke gravide, barn eller syke faste.

Villig til å lytte

Så til spørsmålet om man kan drikke vann. Det kommer nok an på hvor troende du er, men i prinsippet skal du ikke drikke vann, selv ikke et lite glass i perioden du faster.

Det har nok ikke så mye å si dersom du drikker et glass vann, men for noen går det utover egen samvittighet. Jeg personlig ville aldri drukket vann selv om jeg har tilgang på det, for det strider mot hele bakgrunnen for at jeg i det hele tatt faster. Det går da imot mine verdier.

For meg har disse spørsmålene aldri vært noe jeg har negative holdninger til. Tvert imot er dette noe jeg med glede vil svare på. Men da forventer jeg at du prøver å forstå mine tanker og meninger, og ikke kun er fast bestemt på ditt. Du må være villig til å lytte.

Jeg håper du har fått svar på noe av det du lurte på. I fremtiden håper jeg vi kan være mer åpne til å lære mer om hverandre, men ikke minst forstå mer. For det hjelper ikke at jeg prøver å forklare, hvis ikke man er villig til å forstå.

Men helt til slutt: God ramadan til alle dere som faster, og også til dere som ikke faster!

Arina Aamir er også nestleder i Aker Unge Høyre, men skriver dette som privatperson.

