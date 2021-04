De kastet stein mot meg mens de ropte «transe!»

Katarina Bakke Ekhaugen 15 år

Jeg håper at 15-åringer en gang slipper å gå rundt redde for å bli utsatt for vold kun fordi de har en annen legning enn majoriteten, skriver Katarina Bakke Ekhaugen (15). Foto: Dan P. Neegaard

Jeg var redd hele veien hjem.

For en stund siden var jeg ute med en venn. Vi husket, pratet og lo. Så kom to gutter gående mot oss. Uprovosert begynte de å kaste harde snøballer på oss. De traff ikke, men kom nærmere og nærmere mens de fortsatte å kaste.

Så begynte de å rope ting som «transe», «Er dere transer?» og «Man ser at hun er transe». Samtidig som de fortsatte å kaste ting etter oss. De traff meg et par ganger. Han ene plukket også opp en stor stein og kastet den mot oss.

Katarina Bakke Ekhaugen (15). Foto: Privat

Hvem har de lært av?

Jeg var redd hele veien hjem. Jeg var redd for å møte dem igjen, og jeg var redd for at de da skulle fortsette å kaste steiner. Redd for at jeg skulle ende opp som en av de mange skeive som er blitt banket opp på grunn av legningen sin.

For som skeiv er man nesten alltid redd for å bli utsatt for hatkriminalitet.

De to guttene som utsatte meg og min venn for dette, var unge. De er barn. Når er de blitt fortalt at dette er greit? Hvem har de lært det av? Bør vi ikke innse at noe er forferdelig galt når såpass unge gutter kaster stein og roper «transe» etter andre?

Må lære om respekt

Nå er det på tide at skolene kommer på banen. Jeg mener det er på tide at skolene begynner å lære barn om slike ting. Lære dem at dette skjer, og at det på ingen måte er ok. De må prøve å forhindre at slike ting som dette skjer igjen.

Skolene må lære barn om respekt og hva det betyr å være skeiv. De må lære oss at det er helt ok å være skeiv. Jeg håper at 15-åringer en gang slipper å gå rundt redde for å bli utsatt for vold kun fordi de har en annen legning enn majoriteten.

