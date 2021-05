Jeg skjønner at det er skikkelig kjipt

Henrik Asheim Forsknings- og høyere utdanningsminister (H)

Nå nettopp

Foto: Tor Høvik

Jeg tar med meg dine innspill om at studentene bør prioriteres.

Dette er et svar til Elise Sandviks Si ;D-innlegg. Hun skriver at regjeringen har sviktet studentene.

Jeg skjønner godt at du er frustrert og skuffet over at russetiden og livet som førsteårsstudent ikke er blitt som du hadde håpet. Og jeg skjønner at du er lei av forståelse, regler og tiltak.

Dessverre er det veldig mange som har betalt en høy pris under koronakrisen. Eldre har ikke kunnet ha besøk av familien sin. Skolekompiser er blitt skilt i kohorter. Hundretusenvis er blitt permittert, og mange har mistet jobben.

Studentpakke

Studenter, særlig nye studenter, har opplevd for mye ensomhet. Tiltakene er resultatet av vanskelige vurderinger vi har tatt. Det har vært for å forhindre overbelastning av helsevesenet, sykdom og dødsfall. Og jeg skjønner at det er skikkelig kjipt.

Regjeringen har lagt frem en studentpakke på over en milliard. Det har gitt rom for å opprette tusenvis av studentjobber. Det gir flere inntekt, samtidig som flere studenter får den faglige og sosiale oppfølgingen de trenger.

Først i vaksinekøen står eldre og de som har størst sjanse på å bli veldig alvorlig syke og i verste fall dø. Når vi er ferdige med alle de prioriterte gruppene, skal Folkehelseinstituttet (FHI) vurdere vaksinestrategien for tiden fremover.

Tar med innspillet

De skal blant annet vurdere om vi bør flytte unge lenger frem i vaksinekøen. Når anbefalingene er klare, vil regjeringen gjøre våre vurderinger. Der tar jeg med meg ditt innspill om at studentene bør prioriteres.

Jeg både håper og tror at årets høstsemester blir langt mer normalt. Jeg håper også at man kan arrangere fadderuker for andreårsstudentene som mistet mye av det faglige og sosiale ved semesterstart i fjor.

